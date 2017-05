Cande Ruggeri se quiso hacer la copada con su tratamiento facial, y la ligó de todos lados

Ser famoso tiene su parte positiva y negativa. Si bien muchos no disfrutan de la exposición, la aprovechan cuando pueden obtener un beneficio. En especial, si hablamos de cosas materiales. Si, nos estamos refiriendo al bendito canje. Famosos y famosas encontraron en las redes sociales la plataforma ideal para conseguir cualquier cosa que deseen, gratis. Lo único que deben hacer es sacarse una foto con ese producto y recomendarlo.

Mientras disfrutaba un día de spa, Cande Ruggeri no dudó en sacarse una selfie con un único objetivo: mostrar su peculiar mascarilla facial de cobre y caviar. Cande compartió la imagen a través de sus redes sociales junto a una reflexión: “Disfruten de las cosas chiquitas”.

Sus seguidores, al ver la imagen y la frase que Cande eligió para acompañarla, se burlaron de ella. “Sos un Martín Fierro”, le comentó una seguidora. “Cande, no te favorece esta foto”, le escribió otra. “¿Pequeñas cosas? No entendés nada nena… Como se nota que nunca te faltó nada”, expresó otra joven. “Qué tarada”, no dudó en expresar una cuarta.