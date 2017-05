De la Sota no será candidato a diputado: "Sólo me falta ser Presidente"

El ex gobernador de Córdoba buscará competir en las elecciones presidenciales de 2019

A través de una carta dirigida al PJ provincial, el ex gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota anunció que no competirá en las elecciones legislativas de octubre para "darles la oportunidad" a "líderes emergentes" del partido. El dirigente peronista busca "reservarse" para la elección presidencial de 2019.

"Sólo me falta ser presidente de la Nación y para eso me preparé, me sigo preparando y trabajo cada día", señaló De la Sota, y destacó que ya fue electo diputado nacional por dos períodos; embajador en Brasil, senador y tres veces gobernador de Córdoba.

Además, consideró que el partido que integra y los que integran Unión por Córdoba "tienen excelentes dirigentes", por lo que la elección de diputados nacionales "es una ocasión magnífica para darles la oportunidad a esos líderes emergentes de probarse en campaña".

El exgobernador indicó además que no le caben dudas de que su partido Unión por Córdoba "triunfará" en las elecciones ya que "así lo están indicando todas las encuestas publicadas hasta hoy".

También, destacó la gestión del gobernador Juan Schiaretti, a quien nombró como "mi amigo de todas las horas" y que trabaja "en cada rincón de la provincia con gran sensibilidad social".

Fuente: Infobae