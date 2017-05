La oferta de dólares volvió a resultar avasallante sobre la demanda y deprimió el tipo de cambio

Las compras del Banco Central por afuera del mercado cada vez tienen menos efecto. La paridad no se puede sostener en lo alto

En la séptima intervención consecutiva de la autoridad monetaria en el mercado de cambios el fracaso fue evidente. La entidad que preside Federico Sturzenegger volvió a adquirir USD 100 millones y no pudo evitar que la paridad con el dólar bajara 8 centavos, a $15,75 para el segmento minorista. Un golpe muy duro para la política oficial y para la industria que ve irreversible el retraso cambiario.

El ingreso de divisas es avasallador. Una adquisición de USD 100 millones representa una gota en el mar. No sólo entran dólares por la toma de deuda en el exterior, sino que los exportadores se apresuran a liquidar sus operaciones de cosecha gruesa y los fondos de inversión del exterior traen sus capitales para transformarlos en pesos y aprovechar la rentabilidad de bonos y acciones en moneda local.

Por eso el dólar en la plaza mayorista donde los negocios sumaron más de USD 600 millones, los vendedores estuvieron muy activos. En las pantallas las primeras ofertas fueron de $15,53, pero no tuvieron éxito. A las 11.35 se hizo la primera operación a $15,45 y no se movió hasta el cierre cuando una operación de compra lo elevó 50 centavos. De todas maneras, la pérdida frente a la cotización del día anterior fue de poco más de 7 centavos, a $15,4575 por unidad.

La noticia impactó en el mercado de futuros donde todas las posiciones tuvieron retrocesos. Fin de mes operó a $15,635, bajó 0,51%; y fin de año cerró en 17,4425 pesos, 0,53% menos.

En la plaza de bonos de la deuda se operaron $5.225 millones, un monto elevado pero que está algo lejos de lo que se negoció hasta la semana pasada. El Bonar 2024, un título en dólares con legislación argentina y referencia del mercado, perdió 0,54% porque esta vez, a diferencia de las anteriores oportunidades, acompañó la caída del billete norteamericano. A pesar del recrudecimiento de la inflación, el Discount que indexa por el costo de vida, perdió 0,44 por ciento.

Los negocios en Lebac bajaron abruptamente a $35.000 millones, después de haber tocado $51.000 millones el día anterior.

En la Bolsa, se operó de la mano de los balances ingresados por las empresas. El índice Merval estuvo en terreno negativo todo el día y cerró 0,39% abajo con menos negocios que el día anterior.

La caída más importante fue la de San Miguel 4,42%, porque su balance reflejó el mal momento de la empresa con las importaciones de limones cerradas por Estados Unidos. El impacto de la apertura del mercado norteamericano se va a ver reflejada en el futuro.

El mercado volvió a la rutina del dólar atrasado y le quitó momentáneamente el rol de árbitro del mercado al Banco Central. Todo está como era antes.

Fuente: Infobae