Escándalo en puerta! El Pollo Álvarez no estará en el Bailando y esta es la razón

Sin dudas, la lista del Bailando 2017 tiene altas y bajas inesperadas, entre ellas la del Pollo Álvarez, que se esperaba que baile junto a Virginia Gallardo.

“Solo para que quede claro, ya que leí distintas cosas, que NO voy a estar en el Bailando 2017”, indicó el Pollo Álvarez y después decidió seguir explicando las razones de su baja del certamen.

Me reuní varias veces y mi idea era hacerlo porque me divertía estar y por mi admiración hacia Marcelo. Al estar en Combate de lunes a lunes, La Red y FWTV no era viable poder hacerlo por tiempos y tampoco estaban de acuerdo algunos de mis trabajos por el desgaste”.

“Yo laburo como conductor y esa es mi prioridad hoy, por eso tomé la decisión y seguiré haciendo mi carrera. De corazón, gracias a Hoppe y el Chato por el Excelente trato y a Macelo por la oportunidad. Será la próxima. Abrazo!”, escribió el Pollo Álvarez…¡será la próxima!