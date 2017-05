En el Gobierno defienden a Gustavo Arribas y dicen que se presentará ante la Justicia si lo citan

Asombrados porque trascendieron algunos tramos de la videoconferencia de Leonardo Meirelles frente a la justicia argentina, voceros del Gobierno dijeron anoche a Infobae que solo cuando conozcan oficialmente la declaración darán la posición del titular de la AFI, Gustavo Arribas, ante las nuevas denuncias. Mientras tanto, adelantaron que "como cualquiera de nuestros funcionarios, si vuelve a ser citado por un juez o un fiscal por supuesto que se pondrá a disposición, como está obligado a hacerlo cualquier ciudadano argentino".

El periodista Hugo Alconada Mon reveló en un medio de la Argentina que, ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez, Meirelles confirmó que realizó transferencias bancarias a nombre de Arribas en la sucursal Zürich del banco Credit Suisse, tal como lo había afirmado en la investigación periodística que desarrolló, pero aseguró que no fueron cinco por 600.000 dólares como había publicado, sino diez y por un total de 850.000 dólares.

Para el periodista, la declaración es "solo una muestra, un atisbo de lo que puede ser el Lava Jato en su capítulo argentino, ya que Odebrecht reconoció que pagó coimas en la Argentina por 35 millones de dólares, por lo que todavía no sabemos quiénes recibieron los otros 34 millones en la última década".

Meirelles empezó su declaración a las 15:30 y habló por más de cuatro horas. Sin embargo, solo trascendió la inculpación que realizó sobre Arribas, "propinas" de la empresa brasileña Odebrecht en relación a obras que realizaría en sociedad con IECSA, la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.

Fuentes de la AFI dijeron que los abogados de Arribas fueron informados del día y hora de la videoconferencia pero no les fue autorizada su presencia. También informaron que hasta anoche no les habían enviado el contenido de la declaración, ni tampoco les confirmaron que lo que trascendió se ajuste a sus dichos.

"Déjenme dudar de la declaración de Meirelles si lo único que recordó en la videoconferencia son las transferencias que supuestamente le hizo a Arribas", dijo un allegado al titular de la AFI que el mes pasado fue sobreseído por el juez Rodolfo Canicoba Corral. El fallo fue confirmado por el fiscal general de la Cámara Federal, Germán Moldes, que desistió de continuar con la acusación. En efecto, no pudo recordar si le hizo giros al ex ministro Julio De Vido, ni a los ex secretarios Ricardo Jaime y José López, responsables directos de las obras de Odebrecht en la Argentina.

Por su lado, el fiscal Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (y muy ligado a la jefa de fiscales, Alejandra Gils Carbó), se presentó en queja por el sobreseimiento que logró Arribas y considera que la investigación debe continuar.

Arribas solo reconoció ante la justicia la existencia de una sola transferencia y por 70 mil dólares en concepto de venta de muebles de su departamento en San Pablo. Por cierto, en caso de que se comprueben los pagos para la contratación de obra pública su situación se verá muy complicada, aunque no es un detalle menor que el hoy titular de la AFI no era funcionario entonces, ni imaginaba que su amigo Macri podría llegar a la Presidencia.

Fuente: Infobae