La historia detrás de la votación de la ley del 2x1 en 1994

Quiénes la idearon y la presentaron en el Congreso; por qué la sancionaron; "Todo esto que pasa ahora, no se podría haber ni siquiera soñado", dice un ex diputado radical

La ley de 2x1, en boca de todos por el polémico fallo de la Corte Suprema, fue aprobada en 1994 luego de un largo y acalorado debate en el Congreso. Según recuerdan sus protagonistas, por ese entonces el peronismo tenía mayoría en ambas Cámaras y el radicalismo apoyaba la iniciativa, que había sido elaborada por el gobierno de Carlos Menem.

El proyecto que derivaría en la Ley 24.390 fue introducido a fines de 1993 por el entonces senador del PJ por Entre Ríos, Augusto Alasino. Había sido elaborada en el Ministerio de Justicia cuando la cartera estaba a cargo de Jorge Maiorano, para modificar el Código Penal al introducir el cómputo de 2x1 en los plazos de prisión preventiva.

En diálogo con LA NACION, Alasino, entonces presidente de la Comisión de Asuntos Penales -luego sería presidente del bloque peronista-, recordó que en el 94 había una "situación de superpoblación en las cárceles, de motines y de lentitud de la Justicia".

"En ese momento había gente que estaba hacía siete u ocho años con prisión preventiva. Nuestra ley de plazos de preventiva no fue el problema. Ni siquiera lo fue 2x1, que después fue derogado. El problema, en este caso, son los jueces y cómo aplican las leyes", dijo Alasino, en alusión a los magistrados de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco.

Augusto Alasino en el Congreso Nacional. Foto: Archivo

Entre los diputados que participaron del debate, con idas y venidas entre las Cámaras y postergaciones, se encontraban Patricia Bullrich, Graciela Fernández Meijide, José Luis Gioja, Horacio Jaunarena, Juan Carlos Maqueda, Leopoldo Moreau, Miguel Ángel Pichetto, Aldo Rico, Fernando "Pino" Solanas y Rodolfo Terragno.

Algunos de los senadores, además de Alasino, fueron Antonio Cafiero,Fernando De la Rúa, Eduardo Menem y Alberto Rodríguez Saá.

Según informó a LA NACION la Dirección de Versiones Taquigráficas de la Cámara de Senadores, no es posible saber, a simple vista, cuáles fueron los diputados que votaron a favor y cuáles en contra. En 1994 no había métodos electrónicos de conteo de votos y la mayor parte de las votaciones se realizaba a mano alzada. Excepto cuando los legisladores pedían una votación nominal.

El 29 de diciembre de 1993 el proyecto, ingresado por el Senado, fue girado a la Comisión de Derechos y Garantías, según consta en los registros provistos por la Cámara alta a LA NACION.

Durante el 94 se debatió en comisión, hasta el 21 de septiembre, cuando pasó a Diputados, a la Comisión de Asuntos Penales. Fue aprobada el 26 de octubre, aunque con modificaciones. Por lo que, el 2 de noviembre, volvió al Senado. Allí se le dio sanción completa. La norma fue promulgada el 24 de noviembre de ese año, con las firmas de Menem y Maiorano.

"En ese momento, la ley era una necesidad, por la demora en las causas. Se creyó que era una forma de evitar esto, pero no tuvo éxito. Pero hay que recordar que en aquella época no había sido creado el delito de lesa humanidad. Todo esto que pasa ahora, no se podría haber ni siquiera soñado", reflexionó, por su parte, el entonces diputado radical, Horacio Jaunarena.

Según recuerdan quienes estuvieron presentes en esos debates y en las votaciones, la sanción se produjo por amplia mayoría en ambas Cámaras. "El peronismo y el radicalismo estábamos de acuerdo. Y las fuerzas de las provincias estaban con uno u el otro. De manera que se aprobó con un alto consenso", recordó Alasino.

Fuente: La Nación