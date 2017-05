Dujovne: "La inflación debería ser del 1 por ciento mensual en el cuarto trimestre"

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, hizo referencia este jueves a uno de los desafíos más importantes que afronta el Gobierno: bajar la inflación.

"Nosotros pensamos que va a seguir bajando. Y pensamos que el Banco Central tiene que persistir en la lucha contra la inflación. Los resultados solo se obtienen si uno es disciplinado y persistente", señaló tras participar de una actividad en Casa de Gobierno.

Para el titular de la cartera de Hacienda, "en el cuarto trimestre la inflación debería estar en niveles cercanos al 1 por ciento mensual, y eso sería un cambio notable para la Argentina". Y agregó: "Niveles de inflación de ese tipo no se ven hace más de 10 años".

De todos modos, el funcionario aclaró que la reducción de la inflación "no es una tarea que se logra de la noche a la mañana, pero vamos a persistir".

Dujovne realizó estas declaraciones en el Salón Blanco de la Casa Rosada ante los acreditados en el lugar, luego de la jura de Bernardo Saravia Frías como flamante procurador del Tesoro de la Nación.

De esta manera, el ministro volvió a hacer hincapié en la lucha del Gobierno contra los precios, tras la difusión de la inflación de abril, y prometió el índice de un dígito para el cuarto trimestre del año. En el primer cuatrimestre del año, la inflación trepó al 9,1 por ciento, según las cifras del INDEC.

"Evidentemente no todos los sectores reaccionan de la misma manera. No es lo mismo la situación de la industria manufacturera afectada por Brasil que la situación del campo. Entonces no es cuestión de culpas sino de circunstancias o realidades diferentes", abundó Dujovne.

Además, el ministro se mostró "conforme" con la intervención del Banco Central: "Es una tarea que es absolutamente coordinada y pensamos que el Banco Central está llevando adelante una tarea muy seria, profesional y responsable".

