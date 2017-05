Lifschitz confirmó que aún no llegó el dinero para SanCor

El gobernador Miguel Lifschitz confirmó este miércoles ante la prensa que, según tiene entendido, “hasta ayer (martes) no había llegado la plata (para SanCor)”, aunque confió en que “ocurrirá en estos días”. “Espero que no pase lo mismo que con el fondo para los tamberos inundados, de 250 millones, que todavía no ha llegado a la provincia de Santa Fe y fue comprometido en el mes de enero”, dijo.

“Espero que en el caso de SanCor se trabaje con más agilidad”, agregó, y manifestó su opinión de que “es una cuestión burocrática”.

“La expectativa de la cooperativa era que fuera de manera inmediata. Todos sabemos la situación crítica en relación al personal, que no ha cobrado los últimos salarios, los productores, los proveedores… La necesidad es para ayer”, cerró.

Paridad

En otro orden, Lifschitz comentó que tiene “un borrador en el escritorio” de ley de paridad para las elecciones legislativas, que quiere enviar próximamente. Su intención, adelantó, es “revisarlo” y luego “iniciar una ronda (de consulta) para que llegue a la Legislatura con el consenso de todos los partidos”.

Fuente: LT10