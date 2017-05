Súper sexy, Lali Espósito le cantó en hebreo a Marcelo Tinelli

Lali Espósito regresó de su gira por Europa y Asia y se metió de lleno en la grabación de la apertura de ShowMatch. Ayer estuvo grabando varias escenas con Marcelo Tinelli y él, desde su cuenta oficial de Facebook, sorprendió a todos con un live donde la artista se lució.

Con un súper escote y mega lookeada, la ex Casi Ángeles habló de lo feliz que está por haber sido convocada: "Es un privilegio haber hecho la primera escena de semejante apertura. Hace dos meses que vengo preparando este personaje, voy a ser una vendedora en una casa de maquillajes", dijo.

El Cabezón luego le consultó cuándo va a ir a cantar a su programa y qué tiene pensado hacer este año, a lo que Lali respondió: "Cuando vos quieras Marcelo yo canto en tu programa. Este año voy a hacer mucha música. Estuve en Madrid, en Barcelona, en Israel. No canto en italiano porque no me dio el tiempo. Pero en hebreo sí canto. ¿Querés ver?".

¡Y ahí comenzó a entonar!

Más tarde, casi al final de la transmisión, Marcelo le preguntó si se iba a casar con su novio, Santiago Mocorrea: "Mi novio es súper perfil bajo. Se muere de vergüenza si lo llevo al piso de ShowMatch. ¿Casar? ¿Eh?", contestó entre risas.

En los próximos días la cantante seguirá con sus conciertos por el interior del país, donde la esperan miles de fanáticos.

Fuente: TN