Además de la actuación, Josh Radnor tiene otra gran pasión: la música. Alejado de la televisión y el cine, el hombre que interpretaba al querido Ted Mosby en la serie How I Met Your Mother armó un dúo con su amigo Ben Lee (de la banda Noise Addict) en el que tocan en bares de Estados Unidos bajo el nombre Radnor & Lee.

El proyecto nació en 2016 y ya tiene un disco en camino, del que dieron a conocer la simpática "Be Like The Being" como adelanto.

¡Escuchala!