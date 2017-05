El galán que admitio haber llorado el dia que...se depiló por completo!

Cuando a Nicolás Riera le dijeron que si quería formar parte de la obra Casa Valentina tenía que meterse en la piel de un hombre que se vestía de mujer, la idea le pareció atractiva. Tuvo que ponerse ropa femenina y aprender a caminar sobre tacos altísimos. Hasta ahí, todo le resultó muy divertido. Sin embargo, lo que al actor no le gustó ni un poquito fue que tuvo que depilarse todo el cuerpo. Si, se depiló todo

Él mismo confesó que fue la experiencia más dolorosa de su vida: “Me tuve que poner tacos y me tuve que depilar. Me tuve que poner bombacha y corpiño, maquillaje y peluca. Nunca en mi vida sentí un dolor como la primera vez que me depilaron el pecho ¡Terrible! Me depilé brazos, un poco de espalda, el torzo. Abajo no porque usaba medias cancán con la bombachita. Tenía como un bombachudo para que no se me viera nada pero yo abajo me ponía una bombachita para sentirla” dijo, en una nota para el web del Trece.

Después, entre risas, contó como fue su experiencia: “Fui a un lugar a que me depilen. Me pusieron la cera y yo estaba hablando haciéndome el canchero. El primer tirón sentí que me arrancaba toda la piel y le dije a la chica: ‘Me dejaste en carne viva’, y recién me había sacado una franjita así y yo tenía un pullóver. En ese instante me arrepentí de hacer el personaje. Dije ¨¿Quién carajo me mandó a ser actor?” Ya la segunda vez me dolió menos y después conocí la crema depilatoria, ¡pero ya era tarde!.