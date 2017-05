Que vivan las novias! La actriz argentina que le propuso casamiento a su pareja

A 3 años de estar juntas, Leticia Siciliani anunció su casamiento con su novia Delfina Martínez , a la que ella llama “La Pepa”, y lo hizo de la forma más loca: llamó a su pareja mientras hacía su ciclo radial Qué hicimos para merecer esto en vivo le pidió que se case con ella.

“Te quería preguntar si te querés casar conmigo”, le dijo, pero la chica a la que conoció mientras jugaban al fútbol, no daba crédito. “Mentís”, fue su primera respuesta. “De verdad”, insistió la actriz. “¡Obvio que sí!”, respondió Pepa, feliz. “Pará que voy a llorar. Te lo estoy diciendo de verdad, eh”, siguió Leticia, pero Delfina quiso concretar el tema y lo hizo con mucho humor. “¿Esto es real? ¿Hay fecha?”, preguntó, antes de que las chicas se digan cuánto se aman.

Luego, Leticia más calmada explicó la reacción de su novia. “Me dijo que sí. Yo sabía que me iba a decir que sí porque ayer me dijo que ella estaba cansada porque sabía que no se lo iba a pedir nunca. A mí me da igual porque no necesito con un papel confirmar mi amor, pero si a ella la hace feliz casarse, yo le dije que no tenía problema”, contó la hermana de Griselda Siciliani, que además ya recibió la propuesta de Benito Fernández para hacerles los vestidos a ambas. “Yo me caso con los cortos de Boca”, bromeó Leti.