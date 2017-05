Fuerza! Wisin no contuvo las lágrimas al recordar la muerte de su hija

Wisin vivió un 2016 muy difícil. En medio de una fuerte emoción al enterarse que sería padre nuevamente, los médicos le comunicaron una triste noticia. A los cinco meses de embarazo, los profesionales le sugirieron a su esposa que abortara, ya que su beba tenía Síndrome de Patau, un trastorno genético llamado Trisomía 13. A pesar de los malos pronósticos, le dieron la chance a la niña para que peleara por una oportunidad.

Lamentablemente Victoria murió al mes de nacer. Su partida marcó un antes y después en la vida de Wisin, que recibió el apoyo de sus colegas en el peor momento. Ya pasaron ocho meses pero el dolor está intacto.

De visita en el programa Don Francisco te invita, de la cadena Telemundo, Wisin se angustió y estalló en llanto cuando le preguntaron por ese angelito que hoy lo cuida desde el cielo.

“A veces pensamos que podemos tener el control y que el dinero puede comprar todo y no es así, estamos confundidos. Lo más importante es aprovechar el tiempo con la gente que amas. Después de esta pérdida he entendido que necesitaba pasar tiempo con mis hijos”, aseguró. El público lo aplaudió cuando sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue un momento conmovedor que mostró lo más sensible de Wisin.