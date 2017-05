27,5% arrojó la primera tasa anual de inflación del nuevo Indec hasta abril

Luego de 16 meses con datos parciales de la variación de los precios al consumidor por parte del Indec, porque sólo se limitaba a difundir los cambios cada 30 días, el organismo oficial de estadística logró la "normalización" de la estimación de la inflación, al completar al cierre de abril la serie que le posibilitó calcular la primera tasa interanual: 27,5%, luego del apagón estadístico que la conducción dirigida por Jorge Todesca había determinado para el período diciembre de 2015 hasta abril de 2016.

El número que dio a luz, fue el resultado de agregar a las variaciones de los 11 meses previos la suba de 2,6% en el índice general que detectó en el cuarto mes del año, donde gravitó el aumento de las tarifas de gas domiciliario, entre 26% y 40%, según el rango de consumo.

En ambos casos se trató de variaciones levemente superiores a las expectativas del mercado, que esperaban una tasa en torno a 2,1% en el mes y 27,3% en los pasados doce meses.

El primer cuatrimestre cerró con un alza de 9,1% que aleja las posibilidades de que el Banco Central pueda conformarse con alcanzar la meta techo de inflación para todo el año del 17 por ciento. No sólo porque la variación del mes fue la más alta desde junio último, momento a partir del cual se había generado la expectativa de consolidación del proceso bajista de suba de los precios al consumo, sino porque exige reducir el ritmo promedio de aumento en los próximos ocho meses inferior a 0,9%, para no superar el resto de 7,24% para no exceder ese objetivo.

Si bien siempre es posible, no aparece en las expectativas de relevamiento de mercado que hace todos los meses la autoridad monetaria, las cuales ubican la variación de los precios al consumo hasta septiembre en un rango de 1,6% a 1,4 por ciento.

De todas formas, en cualquier caso se asume que la tasa anual de inflación continuará desacelerando hasta una zona de 21 a 23%, casi la mitad de la registrada el año anterior.

