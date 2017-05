Carrió culpó al kirchnerismo por el fallo de la Corte sobre el 2x1

Elisa Carrió sostuvo esta tarde que "hay un error legislativo" que llevó a los miembros de la Corte Suprema de Justicia a aplicar el beneficio de la ley del 2X1 para condenados por delitos de lesa humanidad y remarcó que ahora “la responsabilidad" del caso "está en este parlamento”.



La diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI se diferenció del ministro de Justicia, Germán Garavano , quien criticó la resolución del máximo tribunal. “Lo que dijo un juez de la Corte es que no estamos de acuerdo (con otorgar beneficio a represores) pero no hay ley” que lo impida, remarcó Lilita .



“Lo de Garavano es un problema de Garavano. Pero si va a salir una ley es porque la ley faltó antes”, enfatizó la legisladora antes del inicio de la sesión especial, en la que se prevé tratar una serie de proyectos contra la resolución de la Corte que benefició a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.



En declaraciones a la prensa, Carrió dijo que “si hubiera sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos, está ley [que prohíbe la aplicación del 2x1 para los casos de lesa humanidad] hubiera salido hace rato”.



Para la jefa de la Coalición Cívica, la ley de 2x1 “es una ley garantista extrema, pero positivista” y señaló que “eso es lo que enseñaron todos los profesores de derecho penal que hoy están callados”. La legisladora insistió en que "hubo una omisión legislativa" porque el Congreso no sancionó, desde 2001 (cuando se derogó la ley del 2x1) hasta ahora una norma que evitara la aplicación de ley más benigna para autores de delitos de lesa humanidad. "El responsable de esto fue el kirchnerismo, que durante 12 años dominó el Congreso", acusó.

