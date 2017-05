Cristina: "Estamos ante una nueva mayoría automática"

Desde Bruselas, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner vinculó al Gobierno con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que aplicó el 2x1 al afirmar que: "Estamos ante una nueva mayoría automática y resaltó que la Justicia argentina está "totalmente alineada con el Ejecutivo".

En declaraciones formuladas al canal de noticias C5N desde Bruselas, Fernández de Kirchner remarcó que no tiene dudas de que la administración de Mauricio Macri estuvo detrás del fallo de la Corte y descartó que haya sido una "decisión independiente": "Claro que tuvo que ver. Hoy lo único independiente que hay en la Argentina son los reyes de España", afirmó.

Posteriormente la exmandataria recordó que los magistrados que votaron a favor del 2×1 y ayer fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuán son los mismos que habían sido designados por decreto -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- y Elena Highton de Nolasco, quien le debe "agradecimiento" al Poder Ejecutivo porque no apeló la sentencia que le permitió seguir en el máximo tribunal pese a su edad.

"Sostuve y sigo sosteniendo que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. No me entra en la cabeza que por la calle pueda caminar gente que violó, torturó o desapareció chicos ni que haya gente que pueda apoyar eso", dijo la ex presidenta desde su gira por Europa.