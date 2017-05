Moon Jae-in inició su mandato de cinco años como presidente surcoreano

Moon Jae-in inició este miércoles su mandato de cinco años como décimo segundo presidente de Corea del Sur, pocos minutos después de ser proclamado oficialmente vencedor en las elecciones presidenciales celebradas ayer.



Moon comenzó su mandato inmediatamente después de que la Comisión Electoral Nacional (NEC) confirmara su victoria a las 8 de la mañana (20 de ayer en Argentina), y antes incluso de jurar el cargo.



En su primera tarea como nuevo jefe de Estado, Moon recibió un informe telefónico del jefe del Estado Mayor, el general Lee Sun-jin, al que le aseguró que "no hay problema" en la postura defensiva del país, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Moon también asumió hoy el control de las Fuerzas Armadas, y tiene previsto reunirse con los líderes de los partidos de la oposición con escaños parlamentarios una vez jure el cargo.



Asimismo, anunció que su primer ministro será Lee Nak-yong, un veterano político liberal, gobernador de la provincia de Jeolla del Sur y ex periodista.



El primer ministro, cargo que en Corea del Sur equivale al de vicepresidente (el presidente es tanto jefe de Estado como de Gobierno), fue gobernador durante los tres últimos años de la provincia de Jeolla del Sur, bastión liberal donde jamás ganaron los conservadores, informó la agencia de noticias EFE.



El flamante presidente Moon obtuvo el 41,1% de los sufragios en los comicios celebrados ayer, frente al 24,03% del conservador Hong Yoon-pyo, quien fue segundo, la mayor brecha de votos en unas elecciones presidenciales desde que el país asiático comenzara su etapa democrática en 1987.



Se trató de las primeras elecciones adelantadas para elegir presidente en este país, a raíz de la destitución que el Tribunal Constitucional hizo a su antecesora, Park Geun-hye, por su implicación en el caso de corrupción de conocido como "Rasputina".



La ex presidente, depuesta el pasado 10 de marzo y quien está en prisión preventiva, está acusada de crear una red con su amiga Choi Soon-sil, apodada "Rasputina" por la influencia que ejercía sobre la Jefa de Estado, que supuestamente recibió sobornos de millones de dólares de grandes empresas.

Fuente: Cronista