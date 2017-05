La foto de Micaela Breque que movilizó a sus followers

Siempre fue delgada y se nota a la legua que ese es el estado natural de su cuerpo. Sin embargo, la última foto subida por Micaela Breque (28) a Instagram generó decenas de comentarios que señalaban que la modelo estaba demasiado flaca.

"Esta foto da un poco de impresión", comentó un usuario. Otro lanzó: "¡Piel y hueso!". Y así. Pero hubo un coment en particular que despertó la bronca de la ex de Andrés Calamaro.

"Estás muy flaca, no le hagas caso a los salames que te critican si estás 'gorda', alimentate más y hacé una actividad física para que te abra el apetito y aumentes de peso", escribió un follower. PARA QUÉ... La respuesta de Breque no se hizo esperar.

"Mirá pibe, honestamente no se si debería mandarte a cagar o qué. ¿De donde asumís que debo aumentar mi apetito? ¿Tengo que dar un reporte de cada hamburguesa que me como? ¿De dónde sacás la conclusión de que no entreno? ¿Quién dijo que haya gente que me diga gorda? Sé que opinar es derecho de todos y es gratis... Incluso hasta parece que tu comentario tuvo buena intención, por la parte en la que suponés que hay alguien (?) que me dice que estoy gorda (como si fuese algo malo??). Mirá, digan lo que quieran. Me da igual", escribió.

En fin: por "gorda" o por "flaca", muchas famosas (y no tanto) son juzgadas a tarvés de las redes por su apariencia y, más que real preocupación, a veces pareciera que es puro ciberbullying.

¡Esta es la foto que despertó la polémica!

De novia con el prestigioso pianista inglés James Rhodes (42) y viviendo en la espectacular Madrid, Micaela parece estar pasando un gran momento en su vida.