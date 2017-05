En lo que va del año, las provincias registraron más inflación que el Indec

La apuesta del Gobierno para cambiar el índice de referencia de la inflación puede resultar más peligrosa de lo que la lógica indica. Es que los índices de las provincias más grandes del país (Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Luis y la Ciudad de Buenos Aires) mostraron en el primer trimestre cifras similares o hasta superiores a las del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que puede chocar de frente con la creencia generalizada de que un Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nacional resulte un indicador más bajo.

El Indec difundirá hoy el dato de inflación de abril, que rondaría el 2%. En el primer trimestre el IPC registró en Capital Federal y el Gran Buenos Aires (GBA) un aumento de 6,3%.

La idea del oficialismo de reemplazar ese IPC por uno que contemple los datos a nivel nacional, más allá de su cara federal, surgió para que los aumentos en la Ciudad de Buenos Aires y el GBA - principalmente los tarifarios- no compliquen el cumplimiento de la meta máxima del 17% de inflación fijada por el Banco Central (BCRA). Sin embargo, las jurisdicciones más pobladas del país vieron una inflación mayor que la revelada por el Indec, cuestión que pone entre signos de pregunta la jugada que planea aplicar el Gobierno a partir de julio.

Por caso, Santa Fe vio en los primeros tres meses de 2017 una suba de precios minoristas de 7,8%, con cifras mayores a las del Indec en enero, febrero y marzo (2,1% vs. 1,3%; 2,7% vs. 2,5% y 2,8% vs. 2,4%, respectivamente).

Córdoba tuvo en el primer trimestre del año una inflación de 7,4%, empujada por un marzo desastroso (3,4%). La Ciudad de Buenos Aires mostró aumentos promedio de 7,2%, con enero y marzo más altos que el Indec (1,9% y 2,9%, respectivamente) y febrero más bajo (2,2%).

Mendoza y San Luis se acercaron un poco más a los números del organismo que conduce Jorge Todesca. Los cuyanos registraron en el primer trimestre una inflación de 6,5%, mientras que los puntanos un 6,1%.

Marina Dal Poggetto, economista jefe de Estudio Bein, criticó: "El BCRA se metió en un brete al proponer el IPC Nacional. Las mediciones provinciales tienen diferencias metodológicas". Dal Poggetto advirtió también que las cifras nacionales no cambiarían significativamente las registradas por el Indec en Capital y GBA.

Por su parte, Nicolás Zeolla, investigador del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO), consideró que la metodología actual del Indec es "incorrecta". "La canasta tiene una subponderación de los servicios públicos (tarifas) y hay que revisarla. Pero no por tener una vara distinta con el IPC Nacional va a ser más accesible cumplir con la meta de inflación", dijo.

Pese a que no cree que se pueda cumplir con la meta, Agustín DÂ’Attellis, jefe de la consultora E4D, valoró que el índice nacional que se quiere aplicar atenuaría el impacto de los aumentos tarifarios que regirán luego de las elecciones (luz, gas y, posiblemente, transporte).

Según el IPC Congreso, la inflación en abril fue de 2,1% y sumó 8,3% en el primer cuatrimestre. La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en tanto, mi dió 1,6% en el cuarto mes de este año.

Fuente: Cronista