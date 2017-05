Diputados votó contra el 2x1 a represores y el Senado sanciona hoy la modificación

Lo que en la Corte votó una mayoría de tres jueces la opinión pública lo rechaza. Casi un 86% de los bonaerenses opinó en contra del fallo de la Corte Suprema que habilita el 2x1 a represores, según una encuesta de Analogías. Una muestra de lo que ocurrió ayer en el recinto de la Cámara de Diputados y que se repetirá en otra sesión maratónica convocada para hoy en el Senado de la Nación. Más allá del debate y de algunos roces, oficialismo y oposición acordaron un proyecto para que no haya margen de interpretación a favor del beneficio que habilitó la libertad de los represores, es decir que no se les aplique por ser, los delitos que cometieron, de lesa humanidad.

En una jornada frenética, el Congreso aceleró los tiempos para la sanción de una nueva normativa en contraste con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que otorgó el beneficio del 2x1 –contemplado en la ley 24.390, derogada en 2001– a Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

Hubo negociaciones ayer desde temprano en la Cámara de Diputados donde los jefes de todos los bloques acordaron, en el despacho del presidente Emilio Monzó, avanzar rápidamente. Incluso el senador Federico Pinedo, vicepresidente del Senado, presentó un proyecto propio en este sentido y convocó a sus pares para acordar una sesión especial que se realizará hoy. "Lo que vote Diputados lo acompañaremos", expresó el presidente del PJ-FPV, Miguel Angel Pichetto.

En Diputados, con aval del Gobierno, la idea fue consensuar un proyecto que reflejara el contenido de las ocho iniciativas que habían sido presentadas por distintos diputados. A la noche ya había acuerdo para que el cómputo de las penas establecido en la ley 24.390 no sea aplicable a los condenados por "delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional" y que solo funcione para quienes hubieran estado detenidos en forma preventiva entre 1994 y 2001, período en el que regía esa ley, que no fue el caso de Muiño, el condenado beneficiado por la Corte la semana pasada cuando se desastó la polémica.

Luego de pedir la habilitación del tema como presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Victoria Donda (hija de desaparecidos, nieta restituida y apropiada por un represor de la ex Ema) expresó: "No vamos a permitir que se quiera volver a levantar un muro de impunidad".

Por el Frente para la Victoria, el también hijo de desaparecidos Juan Cabandié consideró que "los días previos a esta sesión fueron muy movilizantes" y utilizó parte de su discurso para internar demostrar que el fallo de la Corte fue instigado por el Gobierno nacional.

Sin embargo desde el PRO Pablo Tonelli justificó el camino por el que se llegó al fallo aunque aclaró que no fue oportuno: "La sentencia no es un disparate; el voto de la mayoría es razonable y ajustado a principios clásicos del derecho, pero eso no significa que el resultado del fallo no haya sido desafortunado".

A su turno Elisa Carrió cuestionó al kirchnerismo por "omisión legislativa": "El problema ha sido que la ley que vamos a sancionar ahora no se sancionó durante 12 años", argumentó.

Sergio Massa, del Frente Renovador, apuntó al presidente Mauricio Macri: "El silencio del Presidente Macri frente al fallo aturde", apuntó.

También habló Ricardo Alfonsín, hijo del primer presidente de la recuperada democracia de 1983. "No hay cambio de clima de época. ¿Alguien ha observado algo que podría ser interpretado como un cambio en la actitud que la sociedad tenia sobre este tema? ¿Acaso vieron una disposición de la sociedad a cambiar la valoración que había hecho desde 1983 a la fecha respecto del terrorismo del Estado. Yo no lo noté en ningún lado eso" planteó. Y agregó que "gracias a Dios la sociedad está alerta".

Para esta tarde a las 18 está convocado un acto en la Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, con la última frase del fallecido ex fiscal Julio Strasssera como consigna: "Señores jueces, Nunca Más". Incluso, como en el Congreso, hubo coincidencia y todas las organizaciones, a di ferencia de lo que ocurre el 24 de marzo, estarán juntas.

