IMPUTADO Carlos Rosenkrantz: "Hay que resolver problemas del pasado"

3 –"Creo que es un momento muy particular en la historia jurídica argentina, en el que el pasado es pasado y hay que pensar en el futuro, y eso exige quizás distintas visiones o insumos. Yo creo que puedo aportar algunos (no todos) de esos insumos. No creo en los súperjueces. El tiempo dirá si esto que digo es mera autoindulgencia o no".