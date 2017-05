José Corral busca que Cambiemos tenga lista de unidad para diputados

—Hasta ahora se venía hablando de que usted encabece la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos. ¿Por qué se decidió lo contrario?



—Lo primero es que estamos muy orgullosos de que se haya pensado en mí para encabezar la lista de diputados nacionales, y de que el propio presidente haya dicho públicamente que le hubiese parecido buenísimo. Y que también lo hayan hecho figuras tanto de mi partido, como de los otros partidos de Cambiemos. Es un orgullo y por otro lado un compromiso.



La decisión surge de una conversación con el propio presidente. Debo decir que yo no sentí en ningún momento presión, ni ninguna otra evaluación que la propia personal respecto de mi compromiso con la ciudad de concluir un mandato que tiene un plan de obras histórico, que estamos avanzando en el cumplimiento de aquellas promesas de campaña de priorizar a la zona norte, las escuelas de trabajo, las obras de desagüe, una ciudad más conectada, y siento que tengo que terminar esa tarea, cumplir ese compromiso con los ciudadanos. Además del día a día, de la gestión cotidiana, los servicios de la ciudad y las preocupaciones que nos hacen saber los vecinos.



—¿En términos de estrategia electoral esto perjudica al gobierno nacional?



—En realidad, también fue bueno que el propio presidente haya sido quien contó la conversación que tuvimos sobre el tema, porque pone el tono exacto de la decisión. Primero, porque no es una negativa al proyecto de Cambiemos; muy por el contrario, yo me comprometí con el presidente a poner lo mejor de mí para la campaña, y hacer ese esfuerzo adicional que creo que todos los argentinos tenemos que hacer, que es ayudar a que al gobierno le vaya bien. Pero además yo creo que es lo que el presidente hubiera hecho de estar en mi lugar, porque somos gente de gestión, de llevar adelante proyectos. E incluso lo dijo con humor, al mencionar que no se había propuesto como objetivo que yo sea candidato, porque nunca se propone objetivos en los que no pueda tener éxito. Y la verdad es que lo veníamos conversando. Además estamos construyendo confianza, estamos consolidando Cambiemos en la provincia y tengo mucha expectativa de que podamos presentar una lista común, una lista de acuerdo.



—Sostener la gestión sería también parte de la estrategia política.



—Cuando uno está en el gobierno la evaluación que hace la gente es de la marcha de la gestión. Por eso también estamos tratando de lograr una lista de unidad, para que todos podamos concentrarnos en ayudar al presidente a que la gestión cumpla con los objetivos. Con todos los problemas y las dificultades que tiene el país, que empiecen a verse resultados, que este cambio es para bien. Es un largo recorrido, no van a cambiar las cosas de un día para el otro, es poco el tiempo de gestión que lleva Macri, pero estamos avanzando.



—¿La lista de unidad es una expresión de deseos o una chance concreta? Porque bajado usted, hay muchos que se anotan en la carrera.



—La lista de unidad es una vocación que tenemos todos los que integramos el espacio de conducción nacional de Cambiemos. No sólo en Santa Fe, pero particularmente en Santa Fe. Eso lo veo posible. Habrá que conversar mucho, pero me parece que vale la pena hacerlo, porque nos va a ahorrar energías que es mejor no perder en las Paso, sino utilizar en la gestión de gobierno, en construir confianza, y en hacer una buena propuesta para la ciudadanía



—¿Qué nombres propondría para esa lista?



—La verdad es que hay muchos. Están por supuesto los que terminan su mandato: Mario Barletta, Luciano Spina, Gisella Scaglia. Hay también otros nombres como el de Jorge Boasso, que tiene muy buen conocimiento y prestigio en la zona sur de la provincia. Yo creo que vamos a ponernos de acuerdo en aprovechar las mejores figuras. Tiene que ver también con los equilibrios políticos territoriales. Que estén todos representados; hay sectores del radicalismo como el Mar que también tienen que hacer su propuesta, porque sostuvieron junto con nosotros esta decisión del radicalismo de constituir Cambiemos a nivel nacional.



—Siempre se ve a las elecciones de medio término como una suerte de test del gobierno. ¿Qué se juega particularmente en este caso?



—Como hubo un cambio tan importante en el país con la elección presidencial y se está haciendo la primera elección posterior, justamente se juega si los argentinos ratificamos o no ese cambio que decidimos en 2015. Además, Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras, por lo tanto necesitamos tener más poder legislativo. Nosotros estamos muy convencidos. Se ha recuperado el diálogo, se ha recuperado la institucionalidad, estamos en un país que arregló su vínculo con el mundo (recordemos que Argentina estaba incondicionalmente alineada con Irán y Venezuela, y hoy están visitando el país los principales líderes del mundo), se resolvió el acceso a los mercados financieros. Se resolvieron cosas muy importantes, pero esto requiere tiempo; es además un contexto internacional difícil además para que eso se transforme en crecimiento sostenido y una mejora en la calidad de vida de la gente. Pero vale la pena ratificar el rumbo.



—¿Y a Santa Fe qué le cabe esperar en este contexto?



—Santa Fe es una provincia beneficiada de este cambio. Todo el reacomodamiento tarifario vino a poner equidad, donde el beneficiario era el área metropolitana de Buenos Aires. Luego, el esquema de reducción y eliminación de retenciones trajo inversiones y mejores resultados en la agroindustria, que es la gran cadena de valor que genera riqueza y actividad económica en la provincia, que somos la que más exporta en proporción a su población. Y eso se ve en los números: a diferencia del país, que tuvo recesión en 2016, Santa Fe tuvo crecimiento, aunque más no sea de un punto. Se mantuvo e incluso se incrementó en varias zonas de la provincia el empleo. Por supuesto que si uno mira actividad por actividad hay sectores a los que no les va bien, pero el rumbo general es el correcto. Santa Fe además recuperó la inversión en obra pública: tenemos cuatro frentes de obra en los barrios con fondos para hábitat, desagües como el Espora, la obra del Metrofe, el puente a Paraná y a Santo Tomé, cosa que no pasaba en la gestión anterior. Creo que el santafesino tiene que defender este modelo por convicción, pero además porque es el que nos conviene

“Entre los candidatos están por supuesto los que terminan su mandato: Mario Barletta, Luciano Spina, Gisella Scaglia. Hay también otros nombres como el de Jorge Boasso. Pero hay que buscar equilibrio territorial y entre todos los sectores.”



“Como hubo un cambio tan importante en el país con la elección presidencial y se está haciendo la primera elección posterior, justamente se juega si los argentinos ratificamos o no ese cambio que decidimos en 2015. Además, Cambiemos no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras, por lo tanto necesitamos tener más poder legislativo.”

Fuente: El Litoral