Messi mostró parte de su increíble museo de camisetas

El crack del Barcelona subió una foto a Instagram y le llovieron preguntas sobre las camisetas que tiene y las que no se ven.

Lionel Messi sorprendió en su cuenta de Instagram publicando una foto de uno de los secretos mejores guarados: su notable museo de camisetas que ha ido juntando durante su carrera jugando en el Barcelona y la Selección Argentina.

Hay que dejar en claro que en la foto solo se ve una parte de la gran colección, y no todas las piezas. A Leo le empezaron a llover preguntas sobre las camisetas que no se ven (por ejemplo la de Newell´s o la de Cristiano Ronaldo) aunque él no hizo ninguna aclaración al respecto.

Dentro de las camisetas que aparecen están la 11 de Juan Sebastián Verón de Estudiantes de La Plata, la 21 de River de Leonel Vangioni y sorprende una de Aldosivi de Mar del Plata usada por Hernán Lamberti, equipo contra el que nunca jugó.

Además, entre camisetas de futbolistas argentinos aparecen las del Kun Agüero, Chori Domínguez, Manuel Lanzini, Pocho Lavezzi, Pablo Aimar, Rodrigo De Paul, Diego Milito, Oscar Ustari y Tomás De Vicenti.

Messi es de esos jugadores que todos los partidos tienen que cambiar camiseta con algún rival porque siempre se la piden. Tiene más de 700 partidos entre el Barça y la Argentina, así que el museo de Leo tiene absolutamente de todo.