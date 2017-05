¿Qué dijo Mariana Nannis de la decisión de Charlotte de probar convivencia con Loan?

Parece que todas las versiones de violencia, infidelidad y demás condimentos quedaron atrás.

Charlotte Caniggia y Lhoan están juntos otra vez y hasta ya planifican probar convivencia, pero… ¿Qué dijo Mariana Nannis al enterarse?

Parece que hubiera pasado una eternidad, sin embargo, no fue hace tanto que Charlotte Caniggia y Lhoan compartieron una escandalosa historia de amor en la que no faltaron condimentos de toda clase: rumores de infidelidad, violencia de género y hasta la oposición de la familia.

Luego de una escandalosa separación, Charlotte regresó a Marbella con su familia. Pero está de regreso a la Argentina para ¡reencontrarse con Lhoan! Y sí, el amor es más fuerte.

Tanto que, incluso ya se habla de que van a probar convivencia. Pero… ¿qué dijo Mariana Nannis al enterarse de la decisión de Charlotte, quien armó las valijas para correr a los brazos del reggaetonero?

En Los ángeles de la mañana, Charlotte contó: “Mi mamá ya no se mete. Ya no tengo 15 años, no soy una nena. Ya no me dice nada”.

Además, abrió su corazón para hablar de sus sentimientos hacia Lhoan: “Ya volvimos y, por ahora, estamos bien, rebien. Estamos enamorados, por eso estamos juntos”.