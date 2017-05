La asombrosa madurez del hijo de Ricardo Fort tras ser atacado por un usuario de Instagram

Felipe Fort, hijo del recordado Ricardo Fort, brilló horas atrás cuando tuvo que salir en defensa de sí mismo, luego de que un usuario de Instagram criticara la imagen que el muchacho había compartido en esa red en la que se lo veía con una remera con la cara de su padre y debajo de un cuadro con su rostro.

"Soy yo abajo del cuadro de mi papá usando una remera que tiene el cuadro de mi papá diciendo BASTA CHICOS? Por supuesto que sí", expresó Felipe.

Pero como era de esperarse, algunos usuarios criticaron al niño, siendo el mensaje más agresivo, uno que decía: "p... presumido".

Lejos de quedarse callado y, con una tierna mezcla de sensibilidad, inocencia y madurez, Felipe destrozó a su detractor.

"Vos no viviste nada de lo que yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu propia familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso. Yo no pedí tener esta vida, solo me tocó".

¡Bien, Felipe!

En esta otra imagen, Felipe le dice a su papá que lo extraña: