Martín Bossi y un cuestionado comentario sobre Hitler

La charla entre Martín Bossi (42) y Mirtha Legrand (90) transcurría normal y distendida. El famoso comediante había hecho reír a todos los invitados del programa de El Trece con una desopilante anécdota sobre su paso por Feliz Domingo, cuando en su adolescencia imitó a Ricky Martin y su padre estuvo un mes sin hablarle.

Todo fluía con tranquilidad en el estudio. Sin embargo, en determinado momento la conversación comenzó a virar en torno a las imitaciones que Bossi hacía de Cristina Kirchner y la relación del humorista con el presidente Mauricio Macri . El resultado de ese debate fue polémico.

Es que, luego de aclarar que con Macri él sólo jugaba al fútbol "y eso no quiere decir que lo haya votado", Bossi reveló algo que no le cayó bien a Mirtha. "No me involucren... porque acá si jugás (con Macri)... Yo me tomaría un café con todos, tengo curiosidad por todos", explicó el imitador en un intento por despegarse a la figura del presidente. "No se puede estar bien con Dios y con el Diablo", le reprochó Legrand. Entonces, él explicó que "separa las cosas".

"Me tomaría un café con Cristina para preguntarle un montón de cosas y no quiere decir que me caiga bien o no, no importa; me tomaría un café con Perón, hasta con Hitler, para putearlo", manifestó la ex figura de ShowMatch en la mesa más famosa del país. "Oooopa... No, eso no", le respondió inmediatamente Mirtha. "No, no, para decirle de todo ¿por qué no?", siguió defendiendo su postura el actor. Pero sus intentos fueron en vano. Sucede que tras ese comentario, otro de los invitados al programa dominical, el actor Carlos Portaluppi, expresó al aire su opinión respecto las palabras de su colega.

Fue cuando en la mesa comenzaron a debatir sobre la decisión de la Justicia de aplicar la Ley del 2x1 en las condenas de delitos de lesa humanidad, Portaluppi dijo: "Si Hitler estuviera vivo, si él estuviera detenido, tendría acceso a un 2x1 entonces digo 'yo no me tomaría un café con Hitler'". "Yo me lo tomaría para putearlo", repitió Bossi con un dejo de bronca en su voz por tener que volver a aclarar sus dichos.

