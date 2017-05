En Grecia, Cristina no quiso revelar si será candidata a presidente en 2019

La ex jefa de Estado cenó con el secretario general del partido gobernante griego, Panos Rigas, y no dio pistas sobre su futuro político

“Le pregunté si pensaba presentarse como candidata presidencial en las próximas elecciones argentinas y no me quiso revelar sus intenciones”, le confió a Clarín el secretario general del partido gobernante griego, Panos Rigas.

Rigas cenó anoche con Cristina Kirchner en su hotel, el St. George Lycabettus de Atenas -que no es el que la ex presidenta señaló en el pedido de autorización para salir del país que presentó ante el juzgado de Claudio Bonadio-, luego de esperar que la ex mandataria terminara una entrevista que le concedió a la televisión pública griega.

Cristina Kirchner vino a Grecia invitada por la coalición de izquierda radical Syriza que gobierna el país. La carta de invitación, fechada el 12 de abril y firmada por Rigas, señala la admiración y el respeto que la figura de la ex presidenta despierta en Grecia “por la lucha por la justicia social y soberanía popular en contra del liberalismo y del imperialismo”.

“No me quiso revelar sus intenciones pero mi impresión es que no abandonará sus ambiciones políticas”, agregó Rigas.

