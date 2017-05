El hijo de Ricardo Fort: "Yo no pedí tener esta vida, solo me tocó"

Felipe Fort decidió hacerle un homenaje a su padre y publicó en Instagram una tierna foto. Inmediatamente, recibió muchos comentarios y algunas críticas. El adolescente de 13 años no se quedó callado y se defendió.

Todo comenzó cuando un seguidor lo trató de "putito presumido". El hijo de Ricardo Fort le contestó: "Mirá quien habla de que soy putito. Vos no viviste nada de lo yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso".

Luego, el joven agregó: "Yo no pedí tener esta vida. Solo me tocó. Así que andes puteando a la gente solo por lo de afuera cuando no conocés lo que pasa detrás de las cámaras y eso te lo digo por mi viejo".

De esta manera, admitió que hay una disputa interna por la herencia. El patrimonio que les dejó a Marta y Felipe incluye un porcentaje de la empresa FelFort, autos, todos radicados en Argentina y propiedades, contando el departamento donde viven actualmente. Además, están los campos relacionados con la empresa.

Hasta que cumplan la mayoría de edad, los mellizos reciben una mensualidad que proviene de las ganancias de la fábrica de chocolates. Con ese dinero se cubren los gastos de colegio, casa, niñera, seguro de los autos que les pertenecen, vacaciones y demás.

La administración de los bienes está a cargo de Gustavo Martínez, que por su rol de tutor vela por ellos. Sin embargo, sus movimientos son controlados por un asesor de menores de un juzgado, por lo que él debe realizar periódicamente una rendición de cuentas y dicho asesor puede preguntar todo lo que considere necesario, en pos de velar por el bienestar de los chicos.

En diálogo con Teleshow, Gustavo contó que este año los chicos cambiaron de colegio:"Les va bien y les gusta". Además, explicó que una vez terminada la jornada escolar, participan de talleres artísticos. Aunque aún no saben qué quieren ser cuando sean grandes, es muy probable que hereden la veta actoral de su papá.

A pesar de que tanto los chicos como él extrañan a Ricardo, destacó que los tres pueden recordarlo "con alegría", lo que les permite mantenerlo vivo. Incluso contó que muchas veces bromea con Martita: "Siempre le digo 'sos igual a tu papá', porque se enoja, se ríe, se vuelve a enojar y a reír".

Fuente: Infobae