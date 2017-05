Si Cristina se presenta en las elecciones, arrasa

Antes de viajar a Europa, Cristina Kirchner insinuó que no volvería a competir por un cargo electivo. Su hijo y otros dirigentes dijeron luego que fue malinterpretada. Si finalmente la ex mandataria decidiera no anotar su nombre en una boleta, quien emerge con una intención de voto similar es Daniel Scioli. El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires ya adelantó que no será "indiferente" en las PASO. Massa, ganador de las elecciones de medio término de 2013, vuelve a aparecer muy cerca.