Tiemblan los ministros ‘flojos’: Sin candidatura, asoma Jorge Macri

Hay dos hipótesis alrededor de la renuncia y futuro aterrizaje de Jorge Macri en el Gabinete nacional tras declinar la candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires: que el Intendente de Vicente López reclama un resarcimiento por bajarse de la postulación (que en su entorno niegan que esté pidiendo) y que Mauricio Macri tiene la intención de realizar cambios en los ministerios y que en la búsqueda de reemplazos tendría muy en cuenta el gesto de su primo.

En esa línea, quedó en la mira el ministerio de Interior y Obras Públicas, a cargo de Rogelio Frigerio. No es que Macri esté pensando en reemplazar a Frigerio, pero podría separar a un hombre muy cercano a él. No es casual que en los últimos actos públicos del Presidente el ministro no haya formado parte de las comitivas, como es el caso del acto de este viernes (5/5) en La Matanza donde se inauguró el Metrobus.

El problema de Frigerio vendría por la irrupción de las viviendas prefabricadas de China.

La movida del ministerio del Interior se enmarca dentro del acuerdo de cooperación firmado entre la Argentina y China en 2014.

El sector de la construcción montó en cólera por la novedad y gremios como la Uocra plantearon también su rechazo, complicando los acuerdos paritarios que pretendía el Gobierno nacional. Eso le habría costado a Frigerio un choque con otra figura del Gabinete.

Tras la polémica, el Gobierno tuvo que aclarar que las casas chinas se fabricarán en Argentina.

El acuerdo con China se terminaría de cerrar este mes, cuando el Presidente viaje a ese país.

Cabe recordar que Frigerio heredó varios programas en el "Plan Nacional de Vivienda" y el "Plan Nacional de Hábitat", que quedaron bajó la órbita de su Ministerio.

Mientras tanto, se especula con quien es el ministro más ‘flojo’. Habrá cambios obligados a futuro porque algunos de ellos serían candidatos en estas elecciones como es el caso de Esteban Bullrich o Carolina Stanley.

A priori parece claro que Jorge Macri no iría al área económica ni a la Cancillería (no habla muy bien inglés).

Repasando los ministerios

En el Ministerio de Agroindustria, Ricardo Buryaile es uno de los pocos radicales del Gabinete nacional. A pesar de los cuestionamientos que haya recibido por las inundaciones separarlo ocasionaría problemas con la UCR

En el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman es una figura muy cuestionada por su gestión y tuvo varias declaraciones públicas desafortunadas alrededor de algunos desastres naturales que ocurrieron en el país, como los incendios en el Sur.

En el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, José Lino Salvador Barañao proviene del kirchnerismo y parece haberse alineado a Cambiemos.

En Comunicaciones, Oscar Aguad recibió muchas críticas no sólo por declaraciones desafortunadas sino por su falta de expertise en el área.

En Cultura, Alejandro Pablo Avelluto lidia con la situación del INCAA.

En el Ministerio de Defensa hay otro radical: Julio César Martínez. Quedó en una incómoda situación por el supuesto pedido de armamento a USA cuando Lousteau era embajador.

En el Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley aparece fuerte. Sólo saldría para ser candidata. Es clave para mantener apaciguados a los movimientos sociales.

En Energía y Minería, Juan José Aranguren parece haber logrado paz después de superar sus conflictos de intereses y los aumentos de tarifas.

En el Ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne ha iniciado su gestión hace poco.

Finanzas con Luis Andrés Caputo es un caso similar a Dujovne.

Sobre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Rogelio Frigerio ya nos referimos más arriba y quien podría salir sería Sebastián Garcia de Luca, que ocupa la secretaría de Interior.

En el Ministerio de Educación y Deportes, Esteban Bullrich también podría irse si logra acceder a una banca.

En Justicia y Derechos Humanos, Germán C. Garavano está ocupado con el tema del 2x1 de la Corte y de despegar al gobierno de un supuesto cambio de rumbo en materia de DD.HH.

En Modernización Andrés Ibarra tiene bajo perfil en su tarea de reducir costos.

En el Ministerio de Producción, Francisco Cabrera es una figura clave para Macri.

Ya nos referimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, donde Susana Mabel Malcorra estuvo cerca de irse si lograba ser electa en la ONU. No lo logró y sigue en su cargo.

En el Ministerio de Salud, Jorge Daniel Lemus viene muy cuestionado. Pero su cargo requiere un hombre que conozca bien el área de Salud.

Sobre el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich mantiene un altísimo perfil. Está al frente del tema barras bravas y narcotráfico.

Poco se conoce del Ministerio de Turismo de José Gustavo Santos.

En el Ministerio de Transporte, Guillermo Javier Dietrich aprovecha el empuje que le da el Metrobus tras algunos cuestionamientos sobre la gestión del transporte.

Por último, en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge Triaca se anotó varios cierres de paritarias dentro de la pauta del Gobierno nacional pero no pudo interceder en otros como los docentes.

