13 Reasons Why tendrá una segunda temporada

Se confirmó el regreso del drama de Netflix, pero no se precisó la fecha

La serie de Netflix 13 Reasons Why se convirtió en un verdadero fenómeno. El drama - basado en la novela de Jay Asher - sobre Hannah Baker, una joven que se suicida y deja atrás trece cassettes explicando los motivos, generó numerosas discusiones sobre los efectos del bullying y lo compleja que es la etapa de la adolescencia.

Si bien el desenlace de Hannah uno ya lo conocía desde el principio, lo cierto es que la primera temporada dejó abiertos muchos interrogantes respecto al resto de los personajes, por lo cual se podía intuir que Netflix iba a estrenar eventualmente una segunda parte.

El deseo de los fanáticos finalmente se cumplió y la popular plataforma confirmó a través de Twitter que 13 Reasons Why 2 "está llegando" y que la historia "no se ha terminado". Por el momento, no hay fecha tentativa de estreno, pero lo cierto es que el popular drama producido por Selena Gomez todavía tiene mucho más para contar.

Fuente: La Nación