Desaconsejan comer sin gluten a personas no celíacas

Para las personas celíacas la dieta sin gluten es su tratamiento. Si quieren llevar una buena calidad de vida, no tienen chances de elegir, esa es su única opción. Pero en los últimos años se empezó a ver una tendencia: no celíacos que eliminan el gluten de su régimen alimenticio. Un estudio científico publicado hoy desaconseja esta conducta porque, según sus autores, quienes la adoptan se privan innecesariamente de consumir alimentos beneficiosos para su salud.

El equipo dirigido por Andre T. Chan, de la Escuela de Medicina de Harvard (Estados Unidos), demostró que, a pesar de lo que el consumo de gluten no incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas sin celiaquía. Al contrario, los científicos subrayaron que la restricción del gluten en la dieta puede llevar a la reducción del consumo de granos integrales (de trigo, avena, cebada y centeno), que se asocian con un menor riesgo coronario.

Por ese motivo, los expertos afirman en el artículo publicado en The British Medical Journal que "la promoción de una dieta sin gluten entre personas sin la enfermedad celíaca no debe fomentarse".

El equipo de Harvard decidió examinar la conexión entre el consumo de gluten y el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en personas no celíacas, con el objetivo de comprobar la creencia de que este vínculo existe, lo que ha llevado a mucha gente sana a hacer dietas sin T.A.C.C.

La enfermedad celíaca es la intolerancia alimentaría más frecuente en el mundo entero. En Argentina afecta a uno de cada 100. Es autoinmune y se puede desarrollar a cualquier edad como consecuencia del consumo de alimentos con gluten, una proteína que se puede encontrar en cereales como el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Esa proteína daña el intestino delgado debido a una respuesta inmune del propio organismo que destruye las vellosidades intestinales que lo recubren. Cuando las vellosidades se dañan, los nutrientes no pueden ser absorbidos.

El consumo de gluten sí provoca inflamación intestinal y se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas celíacas

El estudio se basó en el análisis de los datos de 64.714 mujeres y 45.303 hombres no celíacos profesionales del sector sanitario en Estados Unidos, quienes completaron un cuestionario sobre dieta y salud cada cuatro años, entre 1986 y 2010.

Tras la recopilación y análisis de datos, el equipo de Chan a concluyó que "no hay ninguna relación significativa" entre el consumo de alimentos con gluten y el desarrollo de enfermedades vasculares.

Los autores advirtieron, no obstante, que se trata de un estudio de observación, por lo que no pueden extraerse conclusiones firmes "de causa y efecto". Sin embargo, sostienen que sus hallazgos "no apoyan la promoción de una dieta con restricciones de gluten con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades coronarias".

Los científicos concluyen que "la promoción de dietas sin gluten para la prevención de enfermedades coronarias entre personas sin síntomas y sin celiaquía, no es recomendable".

