Julián Domínguez: "Si Massa cree que puede competir en nuestra PASO, es bienvenido"

El ex presidente de la Cámara de Diputados le abrió la puerta al líder del Frente Renovador para que compita en las primarias. “No veo compitiendo a Cristina”, aseguró sobre la posible candidatura de la ex mandataria

El peronismo atraviesa tiempos de incertidumbre y debates internos. Sus dirigentes llevan más de un año intentando rearmar el partido después de la derrota electoral ante Cambiemos. Uno de ellos es el ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez, quién aseguró que Florencio Randazzo "será candidato a senador" y que invitó a Sergio Massa a que participe en las PASO del PJ. Además, indicó que no ve a Cristina Kirchner compitiendo en las próximas elecciones.

Domínguez aseguró que lo mejor que le puede pasar al peronismo es ir a una PASO "para que la gente elija quiénes son los diputados y senadores que quieren que los representen". En esa línea, afirmó que no tienen dudas de que "Randazzo va a ser candidato a senador" y admitió que él está dispuesto a ser "candidato a diputado".

Con respecto a la posibilidad de que la dupla de él y Randazzo se enfrenten a una lista que encabece la ex presidente, Domínguez sostuvo que "no hay problema de competir contra Cristina". Y agregó: "El problema no es Cristina, el problema es cómo el peronismo le gana a Macri".

"Estamos desde el 11 de diciembre de 2015 diciendo que el peronismo de la provincia de Buenos Aires tiene que construir otro camino. Un camino más amplio y abierto", indicó en una entrevista con radio Cultura.

Durante el reportaje, Domínguez hizo hincapié en la importancia de competir en las PASO y aseguró "todos los que quieran competir y compartan una visión de país" pueden formar parte de primarias. "Todos los que quieran competir, bienvenidos. Cada vez que nos encerramos y expulsamos gente, el pueblo nos demostró en el 2015 cuál era el resultado", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que el líder del Frente Renovador forme parte de las elecciones internas del PJ, el funcionario del kirchnerismo sostuvo que "si Sergio (Massa) reflexiona y cree que puede competir en nuestra PASO, evidentemente tendría mucha potencia". "Ojalá que la historia nos dé la oportunidad de juntar a todos los hombres que compartimos los primeros años de gobierno", afirmó.

Domínguez también hizo referencia a la falta de respaldo de Cristina Kirchner durante el último gobierno kirchnerista. "Nosotros queremos dar esta discusión – la de la renovación del PJ- desde adentro. La discusión que en el 2015 Randazzo no pudo dar, y la discusión en donde yo tuve toda la estructura en contra, inclusive a la ex presidente, que acompañó a Aníbal Fernández", explicó.

En el 2015, Randazzo no fue habilitado por Cristina para enfrentar en una PASO nacional a Daniel Scioli, quien fue el único candidato presidencial del PJ. En las primarias de la Provincia, la ex mandataria apoyó explícitamente la candidatura de Aníbal Fernández, en desmedro de la candidatura de Domínguez.

Por último, consideró que la ex presidente no será candidata en los próximos comicios. "No la veo compitiendo a Cristina. Porque nos los dijo a nosotros públicamente, porque lo dijo el año pasado en la Universidad de Avellaneda y porque me lo dijo a mí, en privado, en su momento", sostuvo.

Fuente: Infobae