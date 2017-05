El beneficio para los amigos es una cruz para el mercado interno, así mientras Pampa Cheese ve aumentar sus ganancias, los argentinos vemos aumentar el precio de los lácteos en la góndola del supermercado. La leche La Serenísima que en noviembre de 2015 estaba en Precios Cuidados a $10,50 hoy está en góndola a $24.

La crisis de Sancor

La láctea que data de 1938 y surgió de la unión de 16 cooperativas de Córdoba y Santa Fe tuvo desde el inicio de la gestión macrista un período oscuro. En junio de 2016 tuvo que vender por USD 100 millones su negocio de yogures, postres y flanes al grupo Vicentín, pero ese desprendimiento no solucionó el problema de fondo causado por el mismo gobierno:

La sostenida caída de la producción de leche fresca que según un informe difundido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) en el año 2016 fue de “entre el 10% y 11% respecto al 2015“. Los problemas climáticos y socioeconómicos se sumaron a la fuga de tamberos que ante el rebote de los cheques dejaron de entregar leche.

En la actualidad Sancor elabora 1,5 millones de litros diarios mientras que 4 meses atrás trabajaba con 3 millones diarios.

Echale la culpa a Venezuela

Muy convenientemente, los miembros del gobierno salieron al mismo tiempo a culpar a Venezuela por la crisis de Sancor aduciendo que debían mil millones y que los problemas financieros se correspondían con esa deuda. En otra operación para utilizar la mala imagen que los medios hegemónicos fomentan respecto a Venezuela, buscaron hostigar mediáticamente para que la gente crea que la culpa es del país hermano y de paso pegarle al gobierno anterior.

Carlos Eduardo Martínez Mendoza, el embajador de Venezuela en la Argentina, fue quien salió a aclarar que “Venezuela está pagando y se deben sólo US$ 32 millones“. El promedio bimestral comercializado es de U$S 40 millones. En 2006, Venezuela le concedió un crédito de US$ 85 millones a Sancor para que pudiera reestructurar su deuda, seguido por múltiples créditos de menor importe. En diciembre 2016 se pagaron unos US$ 70 millones a Sancor. Martínez Mendoza aclaró que Venezuela siempre fue un factor de estabilidad para sobrellevar los problemas del sector lácteo y que no va a caer en la politización del tema “Esto es una relación comercial entre un ente cooperativo y el Gobierno. Los números (brindados por el gobierno) no condicen con la realidad“.

Apymel puso los palos en la rueda

Si bien a principios de este año el sindicato y las grandes empresas firmaron el acta acuerdo en el Ministerio de Trabajo a fin de buscar una salida a la crisis que atraviesa Sancor, la paritaria del sector lácteo sigue sin ser homologada. Apymel, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, se niega a firmar un ítem sobre un aporte solidario fijo, un cargo no salarial. Apymel, además de negarse a suscribir el acta acuerdo, planteó su disconformidad con una denuncia ante la cartera laboral.

¿Por qué Apymel se niega a firmar y retrasa la paritaria de los lácteos sumando problemas al sector?

Porque Apymel banca a Pampa Cheese

El pasado mes de marzo se llevó a cabo la feria de alimentos y bebidas más grande de Japón, Foodex, en donde Argentina fue representada por la Pyme Láctea Pampa Cheese, junto con el apoyo de la plataforma de exportación de Apymel. Pampa Cheese viajó de la mano de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio, Cancillería, Apymel y el departamento comercial de la embajada de Argentina en Japón, realizó 15 reuniones programadas con los principales importadores de productos lácteos japoneses. Gracias a la Embajada de Argentina en Japón, Pampa Cheese organizó una recepción con más de 130 importadores que tuvieron la oportunidad de degustar platos argentinos con productos de la empresa de Lopetegui.

MILKAUT, el primer antecedente

En 2003 Lopetegui y su primo José María Chemes, hoy presidente del Mercado Norte de Santa Fe, formaban ambos parte del directorio de la empresa Milkaut, desde donde reformaron el estatuto para poder comprar la leche de forma directa a los tamberos. Esta reforma fue desaconsejada por un informe de consultores externos que fue ocultado al resto del directorio. De esta manera, las cooperativas de tamberos perdieron la fuerza grupal que tenían para negociar y cada tambero quedo atado al mejor precio de compra que pudiera conseguir a título individual. Al tiempo que esto sucedía, los tamberos denunciaron la compra de otras firmas relacionadas a Milkaut como Cotagu, Ivoti o Wendy que fueron yendo a la quiebra una por una lo que inició una cadena de cesasión de pagos que derivó en una enorme crisis interna que llevó a Milkaut a la venta. Pero luego de tamaño esfuerzo, si bien Pampa Cheese se presentó a la compra de Milkaut, le ganó en la oferta final la francesa Bongrain.

EKI, el segundo antecedente

La Cadena de Supermercados EKI estaba integrada por 3 sociedades: Formatos Eficientes SA, Comercios Rioplatenses (empleados de comercio) y EKD SA (Moyano – Camioneros). EKI fue concursada en noviembre de 2011 por cesación de pagos y los mas de 2 mil empleados quedaron en el aire. Camioneros presionó en la negociación y el ex ministro Tomada denunció amenazas de parte de Moyano, quien se negó a acatar la conciliación obligatoria. El arreglo llegó de la mano de Carrefour, nuevamente una empresa francesa, quien se quedó con los 129 locales y se hizo cargo de los empleados y los sueldos atrasados por la suma de 300 millones.

Eki surgió en los 90’s como una opción para adquirir alimentos económicos ante la crisis reinante. Según los medios de esa época, la razón por la que la cadena podía ofrecer precios tan bajos se debía a la “super explotación de los trabajadores no categorizados” que tenían que cumplir jornadas de trabajo de 12 y hasta 14h. El mismo empleado que iba a caja, era quien luego limpiaba un baño o actuaba de repositor en los pasillos.

Según los datos del Boletín Oficial del 18 de noviembre de 1997, Formatos Eficientes SA era una sociedad anónima del mismo equipo de Pampa Cheese SA, estando su directorio conformado por “Presidente: Gustavo S. Lopetegui; Vicepresidente: Mario Eugenio Quintana; Directores Titulares: Ekkehard Michael Kuppel (Fondo Nexus); Ximena Teresa de Toro García-Gastañeda; Alberto Ignacio Grimoldi y Nicolás Pedro Marcelo Pichón Riviere”

Moyano, nuevamente asociado

Tal cual sucedió en el caso de EKI, Moyano volvió a ejercer presión para favorecer los intereses de sus históricos socios,con un paro de trabajadores de la rama “lácteos” del Sindicato de Choferes de Camiones (Sichoca). Ayer anunció el bloqueo de la entrada y salida de productos de Sancor en todas sus plantas reclamando la “inmediata reactivación y la preservación de la totalidad de las fuentes de trabajo”.

Esto es un Deja Vu del año 2011, aunque a la fecha ningún trabajador de ATILRA recibió un telegrama de despido, y los camioneros “lácteos” no tienen nada que ver en el medio. Moyano solo empuja para que Sancor, que entró en cesación de pagos, caiga como cayó EKI. Los tamberos saben que no van a cobrar y huyen asustados hacia otras empresas donde arreglan a cualquier costo, como por ejemplo Pampa Cheese que ya tiene lista para salir al mercado su unidad láctea.

Cambio de nombres

El 24 de noviembre Pampa Cheese publicó en el Boletín Oficial el cambio de paquete accionario y el reemplazo de jugadores se hizo evidente. La esposa de Lopetegui, Ximena Teresa De Toro Garcia volvió al ruedo mientras que Lopetegui desaparecía de los papeles, y salió el Secretario de Comercio e ingresaron sus hijos. Quintana dio paso a Nicolás Pichon-Rivière, socio en Pegasus, y se incorporó Sebastián Luis Caputo, socio gerente CAPUTO S.A.I.C.i. lo que asegura una plena representación de la mesa chica del gobierno.



Acto seguido, en la base de datos de las empresas creadas en Luxemburgo y España, apareció un nombre ya conocido: Ximena Teresa de Toro Garcia. La fecha coincide con la publicación del cambio en el paquete accionario: Noviembre de 2016. De esta manera, Pampa Cheese SA, mayormente exportadora tendría en el exterior al menos dos cuentas a nombre de su fundadora.

Proyecto Pampa Milk

Hace unos años, había una empresa láctea peruana que operaba en la argentina bajo el nombre de Pampa Milk y que desapareció del país de un día para el otro. Poco tiempo después, el 14 de enero de 2015, se realizó en el INPI el registro de la marca “Pampa Milk” de parte de “Pampa Cheese”. Además del registro de marca, Ariel Meije, Gerente de Planificación y Control de Gestión de Pampa Cheese, registró el dominio “PampaMilk.com”, que de momento se encuentra derivado a PampaCheese.com, dejando en claro que Pampa Cheese tiene en marcha sus planes para incorporarse al mercado lácteo argentino.

Días atrás, desde Santa Fe, Macri anunció que “habrá que salir a buscar un socio” para SanCor. ¿Se presentará Pampa Cheese y será este el inicio de Pampa Milk?