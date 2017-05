Más control tecnológico: se vienen las cámaras de fotomultas que se meten hasta en el auto

Funcionan en España y acá ya fueron desarrolladas. Permiten multas por no usar el cinturón de seguridad o manejar usando el teléfono celular. Los especialistas apoyan su uso aunque abre el debate sobre la privacidad

En los últimos años la tecnología se fue convirtiendo cada vez más en una aliada de la seguridad vial. Y ahora podría avanzar otro paso. Las empresas que se ocupan de las cámaras de seguridad que se usan para las fotomultas afirman que ya podrían utilizarse equipos que permitirían detectar a los conductores que manejen hablando por el celular o sin usar el cinturón de seguridad. Es decir, las cámaras de las fotomultas se meten adentro de los autos.

Así lo informaron en la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Transito de la República Argentina (CECAITRA). "Estas cámaras se enfocan en las personas que viajan en los asientos delanteros. Además, detectan la circulación sin luces encendidas. Los equipos poseen sensores de movimiento y cámaras de alta resolución de captura frontal de imágenes, que en un solo cuadro incluyen el frente del vehículo con su correspondiente patente y la imagen del habitáculo”, explicaron en la institución. Los aparatos también permiten observar si se están llevando menores en los asientos delanteros.

Estos equipos ya funcionan en España, por ejemplo. Hay más de 300 cámaras en todo el país, instalados en cabinas de peajes, en los semáforos o en postes en las veredas. También captan con nitidez las chapas patentes.

Las multas por no usar el cinturón de seguridad, llevar a un menor de 12 años en el asiento delantero y hablar por celular son de 100 Unidades Fijas, que hoy equivalen a $ 1.040 (se determinan en base al valor de medio litro de nafta). La de enviar mensajes de texto es de $ 2.080. Y la de circular sin luces encendidas, de $ 728.

Para los especialistas en seguridad vial sería un avance muy interesante. "El uso del cinturón de seguridad es muy bajo. En la Ciudad es del 65%. En Argentina podrían salvarse 1.000 vidas por año", afirmaron en la ONG Luchemos por la Vida.

En tanto, Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano, aseguró que "desde el punto de vista de la seguridad vial es una herramienta muy interesante. La duda es el aspecto legal, por la supuesta invasión a la privacidad. Hubo casos de multas de exceso de velocidad anuladas porque se veía dentro del auto".

Esa es una de las polémicas que abren este tipo de dispositivos. Por ejemplo, cuando se instalaron las cámaras de seguridad en las calles para prevenir delitos, el Gobierno porteño tuvo que incluir un software que impidiera que se viera a través de las ventanas dentro de las viviendas.

La otra discusión es si en realidad este tipo de dispositivos no son utilizados con fines recaudatorios. Un argumento en ese sentido es que el Estado no publica en la web la ubicación de esos dispositivos, como sí se hace en otras ciudades. En el Gobierno porteño lo niegan y responden que el verdadero éxito de la política de cámaras es, justamente, cuando ya no detectan infractores porque la gente respeta las leyes.

Fuente: Clarín