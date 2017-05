Dura carta a Juan Manuel Urtubey del padre de una de las turistas francesas: "Su crédito es cercano a cero"

Jean-Michel Bouvier, el padre de Cassandre, una de las dos turistas asesinadas en Salta en 2011, publicó hoy una carta dirigida en muy duros términos al gobernador de esa provincia, Juan Manuel Urtubey. El hombre, que siempre se mostró al frente del reclamo y la investigación del caso, confiesa que casi ha perdido el crédito en él y le pregunta: "¿Quién es usted realmente?".

El texto, escrito en francés con un cuidado evidente por el uso del lenguaje, repasa las diferentes situaciones en las que Bouvier y Urtubey se encontraron, siempre en el contexto del reclamo de justicia por el crimen de Cassandre y Houria Moumn. En éste, Bouvier además considera "indigna" la referencia turística que instaló el municipio salteño de San Lorenzo en el lugar donde fueron hallados los cadáveres.

El padre de Cassandre recuerda que se vio con Urtubey por primera vez en agosto de 2011, tres semanas después de hallar los cuerpos de las jóvenes en el mirador de la Quebrada de San Lorenzo y lo acusa de "falta de empatía". "Desde ese primer día me he esforzado por desencriptar, detrás de la fachada de hombre público, quién es usted realmente. He notado una cierta reserva en sus palabras y he podido juzgar una falta de empatía. He preferido colocar vuestra actitud bajo la cubierta de una forma de pudor. ¿Habría obrado yo mejor si usted hubiera sido el padre de Cassandre y yo el Gobernador?", escribió el francés, en una carta que además de enviarle al Gobernador, mandó a algunos periodistas que siguen el caso.

Bouvier repasa que en diciembre de 2015, cuando ya había asumido Mauricio Macri como Presidente de la Nación, él le pidió a Urtubey una audiencia para reabrir la causa que incluyera también al Embajador francés, pero que pese a que el Gobernador le respondió en varias ocasiones que la pediría, nunca lo hizo. "El último de nuestros encuentros ha tenido lugar el 18 de diciembre de 2015, justo después de mi entrevista con el doctor (Guillermo) Catalano, que acababa de ser nombrado por usted presidente de la Corte de Justicia de Salta. Algunos días antes yo había imaginado una estrategia para obligarlo a actuar y a salir de vuestra prudencia existencial. Fue así como le propuse que le pidiera al presidente MACRI una reunión a cuatro (él, usted, el Embajador y yo) cuyo objeto fuera el de reabrir la investigación en un marco de respeto a las personas y a las instituciones («una salida por lo alto», como decimos en Francia). Usted me dijo que sí. Un poco sorprendido por esta aceptación, más tarde, en nuestros intercambios, volví a poner sobre la mesa esta propuesta. Usted me dijo que sí por segunda vez. Doble mentira, porque algunos meses después usted me respondió que el acercamiento al presidente MACRI no sería posible (!)", le reclama.

Por eso, Bouvier le dice sin rodeos: "Vuestro crédito delante de mí es hoy cercano a cero. Sin embargo, yo no desespero jamás: cualquiera puede huir un día de sus responsabilidades y asumirlas al día siguiente".

El padre de Cassandre, que en la carta se autodefine como "un hombre racional", ha sido siempre muy crítico de la investigación del juez de instrucción Martín Pérez, a quien define como "cobarde e indigno". A Urtubey, a quien trata de "aficionado", le reclama que no se haya prestado atención a la presencia de tres ADN desconocidos que descubrieron los investigadores franceses: "Usted sabe como yo que hoy es posible realizar el retrato robot de una persona sobre la base de su ADN y orientar así las pesquisas para encontrarlo. Cuando le hablé a usted de la presencia de actores, activos o pasivos, en los asesinatos de Cassandre y Houria, sus respuestas no fueron las que razonablemente se podría esperar del más alto responsable de la Provincia. A lo mejor, las de un aficionado".

En una carta al Papa Francisco, fechada el 2 de marzo pasado, el hombre denuncia que la policía salteña arrancó confesiones "por tortura y manipulación". Destaca que las pruebas contra Gustavo Lasi, uno de los detenidos, acusado de haber cometido el crimen de Cassandre, son "abrumadoras", pero no opina igual respecto del otro detenido, Clemente Vera, condenado a reclusión perpetua por la Cámara de Apelaciones. Bouvier, quien sostiene la inocencia de Vera, asegura que "la duda debe beneficiar al acusado" y se muestra "escandalizado" por las decisiones que lo afectaron.

Además Bouvier se muestra entre dolido e indignado por la decisión del Municipio de San Lorenzo de llamar en un mapa turístico "Mirador de Las Francesas" al lugar donde fueron hallados los cuerpos de las chicas, que también cuenta con un monumento en su honor. "Hoy me he dado cuenta de que el monumento jamás debió ser erigido en el mirador de la Quebrada. Es mi error y lo asumo. Pero en aquel momento creí en el discurso de las autoridades de Salta", escribe el hombre y cierra la carta con una fina ironía, como él mismo la llama, iconoclasta. Bouvier sugiere llamar el sendero que conduce al mirador con un nuevo nombre: "Camino de las Injusticias".

Esta es la carta completa*:

Gobernador.

Lo estoy esperando.

Soy un hombre racional. En el bien entendido que, como todo ser humano, tengo rabia, resentimientos, emociones fuertes, etc. Pero he aprendido de mi educación cuán importante es controlarlas para evitar juicios apresurados y arbitrarios. A ser profesional siempre.

Me he encontrado por primera vez con usted el 2 de agosto de 2011 en Salta. Los hermanos y una prima de Houria estaban allí, así como la madre, el hermano y la hermana de Cassandre. La presencia a nuestro lado del Embajador de Francia en la Argentina y del Cónsul General en Buenos Aires testimoniaron la voluntad del Estado francés de asistirnos en aquellos momentos de dolor agudo y, más allá de ello, de prepararnos para enfrentar los procedimientos policiales y judiciales comprometidos para desenmascarar a los autores y cómplices de estos asesinatos.

Desde ese primer día me he esforzado por desencriptar, detrás de la fachada de hombre público, quién es usted realmente. He notado una cierta reserva en sus palabras y he podido juzgar una falta de empatía. He preferido colocar vuestra actitud bajo la cubierta de una forma de pudor. ¿Habría obrado yo mejor si usted hubiera sido el padre de Cassandre y yo el Gobernador?

Volví a verlo dos años más tarde, con ocasión de la inauguración del monumento realizado en París por el escultor Alfredo GARZÓN, nacido en Salta. Es un detalle importante que yo hubiera querido que esta inauguración se realizara el 28 de noviembre de 2013, en coincidencia con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Usted y yo, junto al embajador Jean-Michel CASA y al cónsul general Raphaël TRANNOY, recorrimos el camino escarpado de tierra que nos condujo al sitio de emplazamiento del monumento.

Aquel día en la tribuna me expresé claramente. La señora LACONI, si no estuvo presente en aquella inauguración, lo podrá verificar mediante la lectura de mi discurso (adjunto). El monumento está dedicado a la Libertad de las Mujeres y debe convertirse «para el pueblo de Salta en el faro de su determinación de erradicar las violencias que impiden el despliegue y el desarrollo de una sociedad. Este combate universal». La referencia a «las turistas francesas» en un asunto turístico es indigna.

Después de esta inauguración he vuelto al sitio. Y he podido constatar que usted no ha cumplido con su promesa de facilitar el acceso, puesto que el monumento ha sido erigido en un terreno privado. A mí mismo me ha sido prohibida la entrada una vez. La situación se desbloqueó rápidamente, pero a un habitante de Salta le harán seguramente menos caso que a mí. He notado que el mantenimiento del lugar ha sido efectuado por las familias VILTE y VERA (especialmente por Clemente, antes de que fuera injustamente encarcelado). La reparación de los desgastes producidos en la obra de Alfredo GARZÓN y en las placas colocadas a su alrededor es de responsabilidad de la Provincia. He tenido que reclamar la reparación de la placa identificatoria del escultor para que la misma sea efectuada.

Hoy me he dado cuenta de que el monumento jamás debió ser erigido en el mirador de la Quebrada. Es mi error y lo asumo. Pero en aquel momento creí en el discurso de las autoridades de Salta y más particularmente en el del indigno y cobarde juez Martín PÉREZ. Cassandre y Houria fueron muertas el 15 de julio de 2011 en el Mirador. Pero el proceso de 2014 no ha podido aportar pruebas irrefutables de la fecha o del lugar de sus muertes.

También he pedido el traslado del monumento de San Lorenzo a Salta. Una implantación bajo la benevolencia del general SAN MARTÍN, cuya vida es un puente entre la Argentina que libera y la Francia que lo acoge, tendrá una importancia considerable en el combate por la libertad de las mujeres.

Volví a verlo a usted a comienzos de junio de 2014, algunos días después de la sentencia pronunciada por el tribunal juzgador. En aquel momento le participé mi satisfacción de haber visto a tres jueces dirigir las audiencias con un gran profesionalismo y de haber sacado a la luz las graves faltas de la investigación realizada por el juez PÉREZ (torturas generalizadas a las personas interrogadas, manipulación policial para inculpar a uno de los tres coacusados). He pedido la prosecución de las investigaciones porque un solo hombre no pudo ser el único autor de una doble violación y un doble asesinato en un parque turístico a una hora de gran afluencia de público. Y también porque tres ADN desconocidos han sido detectados por los expertos franceses.

Usted sabe como yo que hoy es posible realizar el retrato robot de una persona sobre la base de su ADN y orientar así las pesquisas para encontrarlo. Cuando le hablé a usted de la presencia de actores, activos o pasivos, en los asesinatos de Cassandre y Houria, sus respuestas no fueron las que razonablemente se podría esperar del más alto responsable de la Provincia. A lo mejor, las de un aficionado.

El último de nuestros encuentros ha tenido lugar el 18 de diciembre de 2015, justo después de mi entrevista con el doctor CATALANO, que acababa de ser nombrado por usted presidente de la Corte de Justicia de Salta. Algunos días antes yo había imaginado una estrategia para obligarlo a actuar y a salir de vuestra prudencia existencial. Fue así como le propuse que le pidiera al presidente MACRI una reunión a cuatro (él, usted, el Embajador y yo) cuyo objeto fuera el de reabrir la investigación en un marco de respeto a las personas y a las instituciones («una salida por lo alto», como decimos en Francia). Usted me dijo que sí.

Un poco sorprendido por esta aceptación, más tarde, en nuestros intercambios, volví a poner sobre la mesa esta propuesta. Usted me dijo que sí por segunda vez. Doble mentira, porque algunos meses después usted me respondió que el acercamiento al presidente MACRI no sería posible (!).

Vuestro crédito delante de mí es hoy cercano a cero. Sin embargo, yo no desespero jamás: cualquiera puede huir un día de sus responsabilidades y asumirlas al día siguiente.

Una última sugerencia, que entiendo es un poco iconoclasta: llamar el camino que lleva al mirador «Camino de las Injusticias».

*Traducción de NoticiasIruya.com