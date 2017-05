Buryaile: "Sancor tiene que hacer un mea culpa y revisar sus estructuras de costos"

El ministro de Agro Industria de la Nación remarcó que el Gobierno "le está dando un crédito a Sancor, no un subsidio"

El ministro de Agro Industria de la Nación, Ricardo Buryaile, se refirió esta mañana al principio de acuerdo para salvar a Sancor. El funcionario nacional negó que esta situación "implique abolir conquistas laborales", y le reclamó a la empresa láctea "una política austera para revertir la crítica situación financiera".

En declaraciones al programa "El primero de la mañana" de La Ocho", Buryaile sostuvo que el convenio firmado ayer "no intenta abolir derechos de los trabajadores. Se trata de adecuar las condiciones laborales a las realidades de la industria y de los trabajadores. Pero de ninguna manera se busca perder conquistas laborales".

"Hay que entender que si las empresas pasan por momentos difíciles, no es muy común que un sector empresarial contribuya con 3.800 pesos además de la carga social. Yo no he escuchado a ninguno que haga eso. Vamos a desembolsar 450 millones de pesos. Se va a conformar un fideicomiso. Sí apelamos a que Sancor haga un mea culpa de la situación de la empresa", afirmó Buryaile.

El ministro sostuvo que Sancor "tiene que revisar su estructura de costos, cuáles son sus sueldos gerenciales, cuál es el rendimiento gerencial. Es fácil decir que el Estado se tienen que hacer cargo. El Estado es cada uno de nosotros. El gobierno le está dando un crédito a Sancor, no le estamos dando un subsidio. Es un crédito a través de un fideicomiso. Ahora Sancor tendrá que mostrar que realmente tendrá una política austera, que va a disminuir esos gastos que pueden ser reestructurados".

"Hay gerentes que ganan muchísima plata en Sancor. Arriba de 400 mil pesos", expresó Buryaile.

Fuente: La Capital