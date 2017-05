Entregaron subsidios para los 16 clubes afectados por temporales en 2017

Entre los presentes se encontraban directivos de los clubes Argentino Quilmes; Club Rafaelino de Atletismo, Servicios Sociales y Deportivos (CRASS); Ferrocarril del Estado; Peñarol; Juventud; CRAR; Planeadores de Rafaela; Almagro; 9 de Julio; Sportivo Norte; Aeroclub Rafaela; Villa Rosas; Ben Hur; Atlético de Rafaela; Independiente y Jockey Club Rafaela.



En total se distribuyeron 1.001.726 pesos que la provincia entregó oportunamente al Municipio, luego de las gestiones realizadas por el Estado local mediante la Subsecretaría de Deportes.



Los subsidios fueron entregados a cada una de la instituciones afectadas para contribuir a solucionar los daños padecidos, de acuerdo a los presupuestos que cada una de ellas presentó oportunamente.



La ocasión fue propicia también para entregar a los presentes un instructivo para poder acceder a los subsidios de la Nación -por $100.000 para cada entidad- para 20 clubes, también gestionados por la Municipalidad de Rafaela, a través del intendente Luis Castellano y el Subsecretario de Deportes, Sebastián Ballina, y que se entregarán en breve con la presencia en nuestra ciudad del director del Programa Clubes Argentinos, Juan Moreno.



"Esto es para nosotros la gestión pública, poder ayudar, trabajar en forma coordinada y saber que todos tiramos para adelante, para un futuro mejor", dijo Sebastián Ballina, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela.



"Los aportes contribuirán a subsanar no sólo daños materiales, sino también daños comunitarios.

Se hizo un relevamiento de clubes donde los dirigentes nos plantearon los daños y hoy estamos aquí respondiendo a la necesidad de hacerlo efectivo para que se subsanen esos daños".



Ballina recordó cuando tuvo que recabar información de la situación de los clubes luego del temporal y dijo que sintió mucha tristeza: "Era un panorama desolador y no era fácil pensar que se podía conseguir a través de las gestiones del Intendente la posibilidad de contar con estos fondos. Pero el trabajo de todos, la celeridad, permite que poco a poco se reconstruya lo dañado".



A su turno, el Jefe de Gabinete, expresó: "Lo que hacemos desde el Municipio es recibir las demandas que plantean cada una de las instituciones, tratar de garantizar aquellas que podamos, y estar atentos a los recursos que puedan estar surgiendo en los diferentes niveles de gobierno para poder llevar una respuesta".



"Es fundamental para nosotros como política pública, el apoyo al deporte, ya sea a través de lo que hacemos con el deporte no profesional para fomentar que nuestros jóvenes se alejen de conductas nocivas. Y también el apoyo que podemos estar haciendo al deporte federado, lo que hacemos con cada uno de los clubes", agregó.



También resaltó que "desde la creación de la Subsecretaría de Deportes en la gestión anterior del intendente Luis Castellano damos continuidad a una política de fomento y apoyo a las instituciones deportivas para llevar alternativas saludables y que proponen un buen estilo de vida a nuestros jóvenes. Esto sin ustedes, los clubes, no lo podemos hacer. Por eso, hacemos las cosas juntos, con las instituciones que hacen grande a nuestra ciudad".