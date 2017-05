A un Youtuber le sacaron la custodia de sus hijos por las bromas pesadas que les hacía y subía a Internet

La mujer derrama tinta lavable en la alfombra del cuarto de Cody, el hijo más chico. Luego lo llama a los gritos, el padre también le empieza a gritar. Cody, de 9 años es puro desconsuelo: llora desesperado y dice que él no fue, que les jura por Dios que él no fue. Uno de sus hermanos se suma a su llanto, se apena por él. Los gritos siguen en ascenso hasta que minutos después le aclaran que es parte de una broma. Los padres se ríen a carcajadas, los chicos no. El video es publicado en el canal de YouTube, DaddyoFive (papá de 5), que tiene más de 750 mil suscriptores.

Este es uno de los videos por los que Michael Martin y su esposa Heather perdieron la custodia temporaria de los hijos más pequeños, Emma, de 12 y Cody, quien era el objeto de las bromas más pesadas. No es el único video que muestra la crueldad con la que eran sometidos los cinco hijos de esta familia (todos menores, entre 9 y 17 años): Papá destruye la consola de juegos de su hijo, Niño se traga la comida más asquerosa del mundo son otros títulos que usaron como prueba las autoridades de Maryland para restituir a los más chicos a su madre biológica, Rose Hall.

Hall, que vive en Carolina del Norte, solicitaba la custodia desde octubre, cuando comenzó a detectar el tenor de las bromas a las que eran sometidos sus hijos. "Fue muy doloroso y perturbador ver los videos", aseguró.

No fue la única. A mediados de abril, un famoso youtuber estadounidense, Philip de Franco, denunció lo que estaba pasando en la casa de Maryland, con un resumen que mostraba golpes, llantos, gritos y el constante abuso psicológico hacia los chicos. En varios videos se los ve decir que están cansados. "Me hacés pasar por todo esto solo por una estúpida broma. Ya estoy cansado" , confiesa Cody.

"Algunos dicen que maltratan a los niños, otros consideran que no hay maltrato, pero sí una utilización de los chicos con fines lucrativos".

Martin respondió a esta denuncia llamando haters a los que los criticaban y dijo que no entendían su humor. Recién cuando perdió la custodia de los chicos publicó un video pidiendo disculpas en YouTube.

"Amamos a nuestros hijos, son lo más importante que tenemos. Tomamos malas decisiones al mostrarnos de esta manera. Pero no somos mala gente", dijo Heather. "Esto comenzó como una diversión familiar, entre los chicos y nosotros. Les gustaban cuando teníamos un montón de vistas", dijo por su parte Michael. También intentaron disculparse diciendo que la mayoría del material estaba guionado.

Todos los videos fueron retirados del canal DaddyOFive y solo quedó el del descargo del matrimonio Martin.

También se manifestaron en Twitter: "Si todos estuvieran realmente preocupados por mis hijos no le harían esto a sus padres. Mis hijos están devastados".