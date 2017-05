La modelo XL Ashley Graham hizo un desnudo total para una revista y reivindicó su celulitis

Cada vez son más las mujeres que le hacen frente a los estereotipos de belleza tradicional y se animan a mostrar sus cuerpos como son: con celulitis, curvas, marcas de la vida y de la edad. Cuerpos en las anti-podas de lo que por mucho se consideró perfecto y publicitario.

Desde la modelo Cara Delevingne hasta la actriz y guionista Lena Dunham son parte de esta avanzada. También la modelo XL Ashley Graham, quien acaba de desnudarse en la revista V Magazine, ante la lente de Mario Sorrenti y sin Photoshop.

Durante la entrevista Graham habló sobre los traumas que le generó la celulitis en su adolescencia, cuando estuvo a punto de abandonar su profesión.

"Me daba asco a mi misma"

"Toqué fondo a los 18. Me daba asco a mí misma y le dije a mi mamá que iba a ir casa. Ella me dijo: 'No, no lo vas a hacer, porque me dijiste que esto era lo que querías y yo sé que vos tenés que hacer esto. No importa lo que pienses de tu cuerpo, porque tu cuerpo le va a cambiar la vida a alguien'. Hasta hoy, esa frase sigue resonando en mi cabeza porque todavía estoy acá y está bien tener celulitis", contó Graham, quien a pesar de sus miedos tuvo una exitosa carrera como delo.

La modelo XL dice que el apoyo de su madre fue fundamental para comenzar a aceptarse tal cual era. "Ella nunca me dijo que era linda o fea, solamente minimizó el tema. No me define. Si las mujeres como yo seguimos diciendo esto, pienso que las más jóvenes también van a empezar a restarle importancia".