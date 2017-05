Cara Delevingne se mostró completamente rapada, al natural, y escribió una fuerte crítica a los modelos establecidos de belleza

Cara Delevingne impactó en la alfombra roja de la gala del Met con su look rapado. Sin embargo, en esa ocasión se cubrió la cabeza con pintura plateada y con algunos cristales.

Pero ahora, la súpermodelo se mostró completamente al natural. En una foto que subió a Instagram no se tapó y develó cómo le queda realmente el estilo.

Pero no hizo sólo eso. Además escribió una fuerte crítica a los parámetros sociales de belleza. Criticó que se quieran imponer modelos de belleza y que el mundo esté pendiente de eso.

Its exhausting to be told what beauty should look like. I am tired of society defining beauty for us. Strip away the clothes, Wipe Off the make up, cut off the hair. Remove all the material possessions. Who are we? How are we defining beauty? What do we see as beautiful?

"Es agotador que te digan cómo debería lucir la belleza. Estoy cansada de que la sociedad defina la belleza para nosotros", arrancó. Y reflexionó: "Sacate la ropa, removete el maquillaje, cortate el pelo. Deshacete de todas las posesiones materiales. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos definiendo la belleza? ¿Qué es lo que vemos como bello?"

Cara se rapó para su papel en la película Life in a year, en la que trabajará junto a Jaden Smith. En el filme interpretará a una mujer a la que sólo le queda un año de vida.