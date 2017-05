Desvalijaron la casa de Ciro: "Son décadas de corrupción política"

Delincuentes desvalijaron la casa del ex cantante de Los Piojos. “Hay que terminar con la joda”, pidió

Andrés Ciro Martínez fue víctima de un asalto en su vivienda de Ciudad Jardín. "Estaban buscando plata, quedó todo revuelto. Se llevaron cosas insólitas, por ejemplo las planchas de los cubiertos, cafeteras, tostadoras, cosas de la cocina", dijo el músico.

Además, el cantante del grupo Ciro y los Persas señaló que los ladrones entraron por la casa del vecino. Las cámaras de seguridad filmaron a dos asaltantes, aunque sospecha que podrían haber sido más. "No tenían intenciones destructivas, revolvieron apurados, no sé si tuvieron tanto tiempo, instrumentos de música no llevaron nada", manifestó.



"Esto son años de corrupción política. Hay que terminar con la joda, en todo sentido", aseguró el ex cantante de Los Piojos.