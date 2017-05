Prat-Gay en clave política y económica: qué piensa de la grieta, las elecciones con o sin Cristina y el Ministerio que dejó

El ex ministro de Hacienda y Finanzas dio un panorama de la actualidad del mundo y de la Argentina. Qué dijo sobre la meta de inflación del BCRA

En medio de los rumores sobre si aceptará o no el cargo de embajador en Washington, Alfonso Prat-Gay se mostró entre políticos y empresarios en un coloquio organizado en la embajada de España en el que habló no sólo sobre la economía argentina, sino también sobre la grieta que divide a la Argentina, las elecciones de octubre y la situación de Venezuela.

El ex ministro de Hacienda y Finanzas –que renunció a su cargo a fines de 2016 por pedido del Gobierno– fue presentado como un "político elegante" por el embajador Estanislao de Grandes Pascual, ya que analizó que aún permanece en el espacio de Cambiemos tras su partida.

Las definiciones más esperadas sobre la actualidad económica argentina llegaron casi al final de una exposición que se extendió durante una hora, en el edificio de la Embajada en el barrio de Recoleta. "Argentina es un país ciclotímico, y en 30 años y pico de democracia pasamos de la euforia a la depresión", dijo rápidamente cuando se refirió a la actualidad económica del país, y luego puso la lupa sobre cuestiones más concretas.



Su visión sobre el ministerio del que se fue –ahora dividido en Hacienda y Finanzas a cargo de Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente– tampoco quedó fuera de la atención de la audiencia, y fue la pregunta del ex senador Eduardo Menem sobre la toma de decisiones con tantas voces que lo obligó a contestar, aunque sea a medias.

"La elección del presidente Macri es la que tenemos: muchos ministros y un esfuerzo de coordinación complejo y en algunos casos casi ciclópeo para poder efectivamente ordenar eso", respondió, dejando en claro su postura. El diputado nacional Diego Bossio y el ex vicecanciller Fernando Petrella escuchaban a pocos metros de distancia. A continuación, las frases más destacadas de Prat-Gay:

De déficit, blanqueo e inflación

• "La economía comienza a mostrar señales más extensas y claras de recuperación. Si este año logramos crecer en torno a un 2,5%, el año que viene estaremos mejor".

• "La inversión está llegando, pero no es de un día para el otro. El inversor que mira de afuera quiere ver cómo se comportan los de adentro, antes de comprometerse. El blanqueo fue una señal potentísima para el exterior".

•"Hay que ver si las metas de déficit son compatibles con las de inflación. Si la inflación de este año no es de 17%, en todo caso será la mitad de la de 2016. La tendencia es más importante que el valor absoluto".

Sobre las elecciones de octubre y la grieta

• "La contienda electoral de este año es importante. No es lo mismo si se presenta o no Cristina Kirchner. El valor simbólico de que esté o no Cristina (Kirchner) es esencial para esta elección".

• "En la Argentina estamos muy signados por la discusión de la grieta, y ojalá fuera un problema sólo de la Argentina. Esta grieta se ve ante todo en el mundo desarrollado".

• "Todo el mundo mira el experimento argentino para ver cómo pasamos del populismo a la normalidad. (Mauricio) Macri puede ser el líder regional para encabezar una unión comercial en América del Sur si el presidente de EEUU (Donald) Trump se cierra".



El populismo y Venezuela

• "Hay un foco especial en la Argentina porque trata de evitar la tendencia fácil del populismo. Y la experiencia de Cambiemos genera un interés especial en la Argentina. Si la Argentina sale de esto en oposición a Venezuela, va a resurgir".

• "Estamos en un mundo complejo: la globalización no satisfizo todas las expectativas. Vamos a ver un debate de ponerle fin o de democratizar la globalización".

• "La grieta está extendida en todo el eje occidental, y no se puede hacer diplomacia ignorando esto. Es imposible entender el voto del Reino Unido sobre el Brexit sin esta matriz".

