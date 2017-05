El año pasado, la publicación rusa Novaya Gazeta puso bajo al lupa un “juego” que se había hecho viral entre los adolescentes locales tras una llamativa ola de suicidios. Desde ese entonces, el juego no sólo no se ha detenido sino que cada vez son más los casos que se conocen en diferentes partes del mundo.





Los juegos son una forma de interacción en redes sociales, de participación y de pertenencia, pero en este caso no sólo el juego es peligroso, sino que el final es letal. Y afecta a los adolescentes, el sector más vulnerable ante la presión social, la curiosidad, y el desconocimiento de límites.





Este tipo de juegos macabros se vio en 2015 con el juego “Chalie, Charlie”, en el cual se incitaba a los más jóvenes a buscar tener experiencias sobrenaturales que derivavan en severos traumas.





Según Wikipedia, el juego de la ballena azul lleva tal nombre porque equipara el fenómeno de ballenas varadas con el suicidio en masa.





El juego consiste en una serie de desafíos dañinos que van desde pasar más de 24 horas consecutivas sin dormir mirando películas de terror, hasta la autolesión y la ingesta de fármacos, pasando por cortarse los brazos con un cuchillo en forma de ballena. Cada instancia lleva a la final, que es el suicidio saltando desde un balcón.





Si bien las autoridades de diferentes países han detenido a los administradores de páginas de Facebook que incitan al juego, una viralización de boca en boca y usuario a usuario no puede ser detenida.





Sabiendo de qué se trata este macabro y letal juego, es importante dilucidar el por qué, en pleno Siglo XXI, con tanta información disponible, los adolescentes caen en este tipo de prácticas “lúdicas”. Así, podríamos decir que es extraño cuando se mira desde el punto de vista de la normalidad, pero cuando una persona está en una etapa sufriente, bajo una presión importante, pierde la capacidad de poder evaluar lo que está pasando, busca espacios y lugares donde pueda apaciguar lo que le está sucediendo. Cuando está viviendo abusos, maltratos, soledad, que son sensaciones tan potentes, lo que uno busca es encontrarse con otras personas que tengan sensaciones parecidas o intereses comunes con las que puedas identificarte y ahí es donde aparecen estas redes, estos grupos que orientan de la manera en que lo hacen. Está claro que la información está disponible, pero eso es mirado desde una postura en la que el sujeto se encuentra sano emocionalmente, porque de lo contrario, lo que buscará será validarse, sobre todo los adolescentes, con personas que, de algún modo, le sean vinculantes.





El grupo más vulnerable para caer en este tipo de prácticas lo constituyen los adolescentes, ya que es la edad en dónde se presente, con más frecuencia, la depresión. En el caso puntual que hoy se trata, podríamos hablar de niños de entre 10 y 13 años de edad que son muchas veces personas que han tenido experiencias fuertes, o tienen una vulnerabilidad por tener una situación familiar compleja. Y a esto se han agregado factores puntuales como son el bullying, o violencia escolar, pérdidas de relaciones afectivas que para ellos son importantes, tendencia al aislamiento, porque es una persona que le cuesta adaptarse porque tiene una forma de ver el mundo diferente. Es gente que está vulnerable y que tiene percepciones de la realidad alterada y que están comprometidos en su estado anímico, se ponen más irritables porque el adolescente muchas veces no se muestra depresivo, sino que se pone más huraño, más agresivo. Si estas conductas se mantienen en el tiempo, esta sensación de agobio, de dejar de relacionarse con los demás por dos o tres semanas, es probable que el niño esté pasando por una situación emocional que no está manejando bien y ahí es muy probable que pueda vincularse a este tipo de juegos. Y esto, el “Juego de la Ballena Azul”, es sólo un ejemplo, porque las redes tienen miles de cosas que pueden llevar a una persona a auto agredirse, o suicidarse.





Ante esto, el rol de la familia es central, fundamental, porque es una figura que puede ser un referente, acogedor que tenga una mirada más profunda. Pero en esa familia tiene que haber un espacio en donde el adolescente se pueda relacionar, se pueda sentar a comer, que en el fondo podamos ver a nuestros hijos y que no se encierren cada vez que llegan a la casa. Es decir, que no sólo es importante que haya una familia sino que haya una familia que esté interactuando. La familia es el principal espacio protector. Otro espacio protector puede ser el escolar cuando en éste existe capacitación, para que los funcionarios puedan acoger a estos chicos. Porque ellos muchas veces anuncian que se van a suicidar, que se van a hacer alguna agresión o lo publican en Facebook. Pero, entonces, también es importante que los pares, los otros adolescentes, que muchas veces saben perfectamente lo que le está sucediendo al compañero, sepan qué hacer cuando aparece esto; y que no tengan temor a romper un poco la confianza al contar algo sobre el amigo, porque, en definitiva, rompiendo en parte ese punto de confianza, se va por algo mucho más importante, que es la obtención de ayuda capacitada para ese amigo que la necesita.





Como se ve, los adolescentes son cada vez más proclives a encerrarse en sí mismos y a llevar conductas que pueden afectar hasta su propia existencia. Entonces, los mayores, ya se trate de la familia o de los profesores y maestros, deben también estar muy informados sobre estas novedosas prácticas, para así poder detectarlas a tiempo y brindar la ayuda necesaria o solicitarla a quienes se especializan en temas tan delicados como son los que se refieren a la conducta de niños y adolescentes.





Así como estos “juegos” se viralizan en las redes sociales, también deben viralizarse toda la información que se posea sobre ellos. Contando con la información necesaria será muchos más fácil, tanto para quienes estén participando como para los adultos, enfrentarlos de manera eficaz, con elementos y argumentaciones que tiendan a detener una tendencia tan nociva y que cada día crece más y se cobra la vida de personas que tienen todavía mucho camino por recorrer.