¡Tremenda! Sia se dejó ver sin peluca, ¡y sin nada de maquillaje!, y sorprendió a todos

a cantante Sia decidió ir sin peluca en un viaje que emprendió a Dubai desde el aeropuerto de Los Ángeles , momento poco común en el que finalmente la australiana dejó su cara al descubierto y se mostró sin sus habituales extravagancias.

Sia, quien ha decidido ser reconocida por su voz y no por su apariencia física, optó esta vez por una mirada de cara fresca, quizás obligada por las 15 largas horas de vuelo hasta llegar a los Emiratos Árabes. Sia mantuvo un look casual, con pantalones deportivos Kenzo y una sudadera corta.

En los últimos años, Sia ha sido muy cautelosa y ha evitado mostrarse en escenarios e incluso en shows de televisión y en sus conciertos se da importancia a la danza y a su voz. Además, en la portada de sus discos no aparece ella, sino distintos personajes extravagantes con su clásica peluca rubia o la que tiene una combinación negra.

“No quiero ser famosa o reconocible… No quiero que me critiquen en internet por como luzco”, explico la cantante de 41 años, quien aún no ha dado a conocer cómo será su actuación en Dubai, si se decidirá por sus famosas pelucas o finalmente cantará con el rostro expuesto.