Antonio Stiuso en Comodoro Py: "A Nisman lo mataron"

Antonio Stiuso, ex jefe de Operaciones de la SIDE, aseguró que el fiscal que investigaba a Cristina Kirchner y a funcionarios de su gobierno por encubrir a los autores del atentado contra la AMIA fue asesinado.

"A Nisman lo mataron", señaló Stiuso en una entrevista brindada a la periodista Mariel Fitz Patrick, en América 24. Dijo que al enterarse de lo ocurrido con el fiscal de la UFI AMIA sintió "dolor, porque era un amigo", aunque la noticia no lo sorprendió. "Nosotros ya sabíamos, y también lo declaré, lo que nos esperaba, éramos conscientes", indicó al respecto.

Consultado sobre si temía también ser víctima de un ataque, el ex agente respondió de manera negativa: "Yo con el trabajo mío, estuve 43 años, si tengo que temer por mi vida…".

En cuanto al intento de Nisman de comunicarse con Stiuso antes de ser hallado sin vida en su departamento de Le Parc, el ex espía explicó: "Me mandó una alerta, un prip de Nextel, yo no estaba".

Por otro lado, Stiuso dijo que el kirchnerismo le "armó causas" y rechazó acusaciones de haber destruido material vinculado a la causa AMIA. "Yo tenía trato con el Gobierno, no con los Kirchner", aclaró. En cuanto a la actual gestión, aseguró que nadie de Cambiemos se comunicó con él.

Cuando le preguntaron de qué vive actualmente, el ex jefe de Operaciones de la SIDE aseguró que está "jubilado", pero que sigue trabajando, ya que tiene "varias empresas".

Luego, la periodista preguntó: "¿Un agente de inteligencia se retira en algún momento de su vida?". Y Stiuso respondió: "Se retira del trabajo, sí, lo que dudo mucho es que uno deje de ser lo que es".

