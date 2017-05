Sancor, la candidatura de Lifschitz y "el segundo mandato": la conferencia completa de Macri

El presidente Mauricio Macri habló hoy con su eventual reelección: dijo que tal vez vea terminado el "aeropuerto conjunto" proyectado entre Santa Fe y Paraná "en el próximo mandato".

En una conferencia de prensa en la provincia de Santa Fe, adonde viajó esta mañana para inaugurar obras, consultado sobre la fecha de inauguración de esa terminal aérea, que abarcará las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el mandatario afirmó: "Vamos bien". Pero enseguida manifestó su temor de que la obra no esté finalizada en 2019, cuando finaliza su gestión al frente de la Casa Rosada.

"Pronostico que esto es el comienzo. Estamos reparando 19 aeropuertos en todo el país. En particular, vamos a hacer un aeropuerto nuevo para ambas provincias en algún lugar entre Santa Fe y Paraná, en eso estamos bien. [Pero] esa [obra] es la que más me temo que no vamos a terminar en este mandato, por ahí en el próximo mandato llego a verlo", dijo, sonriente. Inmediatamente hubo aplausos.

Esta mañana, el Presidente inauguró en Santa Fe el Metrobus de la capital santafecina junto al ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, en territorio radical: el intendente de esa ciudad es el titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), José Corral.

"Esta modificación urbana le va a cambiar la vida a miles de santafecinos todos los días", dijo Macri en el inicio de su discurso. "No hay nada más democrático que el transporte público, que el espacio público", planteó.

"Son todas cosas a favor las que trae este avance, estas obras que hemos hecho. Hicimos lo que había que hacer", dijo. Macri destacó las ventajas de los carriles exclusivos para usuarios, trabajadores y para el medio ambiente.

La obra. El mandatario, Dietrich, Corral, el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, y el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, encabezaron el acto de inauguración de la obra de "refuncionalización y remodelación" de la avenida Blas Parera.

La obra, enmarcada en el denominado Plan Norte, consiste en seis kilómetros de carriles exclusivos para colectivos, desde Fray Cayetano Rodríguez hasta Teniente Loza, doble calzada para autos particulares, bicisenda y sendas peatonales demarcadas.

"Esta obra [es] tan importante para la ciudad, mejorará la vida y el quehacer cotidiano de miles de vecinos que viven en la zona Norte", aseguró Corral.

Corral informó que el Metrobus de Santa Fe, Metrofe, requirió una inversión de 137 millones de pesos y que fue desarrollado por el municipio, financiado por el Banco Mundial, y el Ministerio de Transporte de la Nación.

"[El Metrofe] forma parte del Plan Norte, ese programa de intervenciones que está transformando la zona norte de la ciudad", sostuvo.

La Matanza. En el Gobierno se entusiasmaban ayer con el "efecto Metrobus": el sistema de carriles exclusivos sirvió para subir la imagen de la gestión de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es el turno de Santa Fe y pasado mañana será momento de inaugurar un megaemprendimiento: los 16 kilómetros que tendrá el Metrobus de La Matanza, donde gobierna Verónica Magario, del opositor Frente para la Victoria.

Fuentes del Ministerio de Transporte detallaron que el Metrobus de La Matanza le dará prioridad al transporte público a lo largo de 16 kilómetros sobre la Ruta Nacional 3, lo que impactará en el viaje diario de 240.000 personas.

Con información de la agencia Télam