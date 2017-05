Macri 2019: el Presidente prometió obras para el "segundo mandato"

"Espero verlo en mi segundo mandato". Con esa frase el presidente Mauricio Macri se refirió a la construcción de un nuevo aeropuerto, entre las ciudades de Santa Fe y Paraná. Más allá de la importancia de la obra, la frase adquiere relevancia política. Quizás por primera vez, el jefe de Estado se refirió a la posibilidad de ir por la reelección en 2019.

Ocurrió durante la conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador Miguel Lifschitz, y el intendente de la capital provincial, José Corral, luego de inaugurar el metrobus Santa Fe.

"El proyecto del aeropuerto conjunto es maravilloso. Me apasioné porque le da escala a la región y permite conectar las provincias con el mundo. Argentina es un país enorme y tenemos que lograr que la gente vuele. Esto es solo el comienzo, estamos reparando 19 aeropuertos en todo el país. De las obras, esa es la que más me temo que no pueda ver en este mandato, por ahí en el próximo mandato llego a verlo", aseguró, entre risas, el mandatario nacional.

También se refirió a la construcción de un puente que una ambas ciudades. "Para crecer, tenemos que estar comunicados físicamente y virtualmente", planteó.

Las declaraciones de Macri tienen lugar luego de los afiches y pasacalles con la leyenda "Mauricio Macri 2019" que se pudieron ver en las inmediaciones del estadio de Ferro Carril Oeste el pasado lunes, en el marco de su participación en un acto organizado por el dirigente Gerónimo "Momo" Venegas por el día del trabajador.

Fuente: Infobae