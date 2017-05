Los militantes de Mélenchon dan la espalda a Macron y piden el voto en blanco o la abstención

Dos tercios de los insumisos de Jean-Luc Mélenchon votarán en blanco o se abstendrán en la segunda vuelta de las presidenciales francesas, que se celebran el domingo que viene. Solo un 35% de los simpatizantes del líder de la izquierda radical dirigirá su voto al centrista Emmanuel Macron en el duelo que le enfrenta a la ultraderechista Marine Le Pen. Así lo demuestra la consulta realizada por internet durante la última semana, en la que estaban llamados a participar los 450.000 miembros de Francia Insumisa, la plataforma electoral que lidera Mélenchon.

El resultado del voto, que ha sido difundido este martes por la organización, retrata a un partido dividido en tres tercios. Un 36% de los participantes votará en blanco o nulo, un 35% lo hará por Macron y el 29% restante apostará por la abstención. Votar por el Frente Nacional de Le Pen no figuraba entre las opciones propuestas. Francia Insumisa ha recordado que la consulta no equivale a una consigna de voto, dejando libres a sus miembros de votar como deseen. Mélenchon, que obtuvo el 19,6% de los votos en la primera vuelta del 23 de abril, sostuvo el viernes que no votaría por el Frente Nacional, pero se negó a dar ninguna orientación ni consigna.

“No hay que ser un experto para adivinar lo que voy a hacer”, insinuó, pero no quiso dar más indicaciones en nombre de la unidad de su familia política. Mélenchon tiene otras contiendas electorales en mente. Principalmente, las elecciones legislativas de junio, en las que aspira a revalidar su estatus de primera fuerza de izquierdas en Francia, frente a la profunda crisis que vive en Partido Socialista, tras obtener un 6,3% de los votos en la primera vuelta, su peor resultado desde los años 60. El silencio de Mélenchon ante el peligro de ver a la ultraderecha en el poder le ha valido numerosas críticas a lo largo de la última semana.

El resultado de la votación enfría un poco más las relaciones entre Francia Insumisa y el Partido Comunista francés, una de las formaciones que le dan apoyo. “Mientras Marine Le Pen está a las puertas del poder, el resultado de la consulta es una mala noticia”, reaccionó Igor Zamichiei, miembro de la ejecutiva del Partido Comunista. Su secretario general, Pierre Laurent, ha llamado a votar por Macron para impedir que Le Pen llegue al poder.

Pese a todo, el resultado de esta consulta, en la que han participado 243.000 simpatizantes inscritos en Francia Insumisa, puede diferir respecto al comportamiento final de sus siete millones de electores. Según un sondeo publicado este martes, un 52% de los votantes de Mélenchon en la primera vuelta apostará por Macron. Un 31% se abstendrá o votará en blanco, mientras que el 17% restante dará su voto a Le Pen.

Fuente: El País