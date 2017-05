La respuesta malvada de Rihanna a una fan que la criticó por usar pieles

Antes de volver a caminar la alfombra roja de la Met Gala 2017, con un excéntrico diseño de Comme des Garçons, la marca de la homenajeada diseñadora del evento, la japonesa Rei Kawakubo, Rihanna recordó el outfit que la llevó al museo met dos años atrás...

Y fue entonces cuando una fan la criticó por usar un outfit de piel animal.

"¡Not with fur! You don’t have to show us your richness wearing Animals Skin. Not proud"/ "No uses pieles! No tenés que mostrarnos tu riqueza usando pieles de animales. No estoy orgullosa", escribió la fan a modo de comentario. Pero nunca se imaginó que la mismísima Rihanna le contestaría... ¡Y con qué respuesta!

“Funny enough this didn’t cost me a cent, but continue”/ "Lo gracioso es que esto no me costó ni un centavo, pero continúa", respondió la diosa de Barbados con respecto al outfit diseñado por Guo Pei, perfecto para la temática de ese año, inspirada en China.